Sauber-Team heißt künftig "Alfa Romeo Racing"

Das Sauber-Team in der Formel 1 hat einen neuen Namen. Wie der Rennstall mitteilt, wird aus "Alfa Romeo Sauber" wird "Alfa Romeo Racing". Peter Sauber hatte ein gleichnamiges Team 1970 gegründet und dann mit ihm im Jahr 1993 sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gefeiert. Schon länger bezieht das Team Motoren von Ferrari und ist in der vergangenen Saison eine Zusammenarbeit mit Alfa Romeo eingegangen.