Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel über die Formel-1-Saison 2018: "Wir waren nie dominant"

Vizeweltmeister, fünf Saisonsiege. Ein gutes Jahr, aber kein perfektes – so ordnet Sebastian Vettel selbst seine Formel-1-Saison 2018 ein. Vor dem letzten Rennen am Sonntag (14.10 Uhr, RTL) spricht er im Rückblick über … … die spontane Gratulation an Toto Wolff und Mercedes in Mexiko zu Hamiltons WM-Titel: „Ich war nach dem Rennen eigentlich ziemlich niedergeschlagen, unglücklich und ein bisschen leer. Dann bin ich zurückgelaufen und dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch den Jungs zu gratulieren – Lewis hatte ich ja schon vor der Siegerehrung gratuliert. Aber das ganze Team dahinter hat ja auch einen super Job gemacht. Ich denke, das gehört sich so, zu gratulieren, auch wenn ich nicht gern in der Position war, das zu müssen. Man will ja immer der Beste sein und gewinnen, aber leider klappt es halt nicht immer. Dann muss man auch fair sein und Größe zeigen und den Erfolg der anderen anerkennen.“

… den Stolz darauf, Ferrari trotz allem zum erfolgreichsten Jahr seit zehn Jahren geführt zu haben: „Der ist schon da, auch wenn es ja nicht allein mein Verdienst ist, sondern immer eine Teamleistung. Ich denke, der Unterschied zu den vergangenen Jahren war, dass wir diesmal ein Auto hatten, das eigentlich überall ganz gut funktioniert hat. Klar hatten wir auch unsere Schwächephasen, aber das Ziel war, nach 2017, wo wir ein Auto hatten, das auf einigen Strecken sehr gut funktioniert hat, auf anderen dafür deutlich weniger, das ein bisschen ausgeglichener zu gestalten, und das ist uns auch gelungen. Der zweite Unterschied war, dass es uns dieses Jahr öfter möglich war, auf Pole-Position zu fahren und uns damit gleich für das Rennen besser zu positionieren. Das hat in den letzten Jahren gefehlt – aber wir brauchen noch mehr davon. Wir haben wichtige Schritte gemacht – leider fehlt der entscheidende noch, der, der uns dann endgültig den Titel bringt.“ … den Druck in der zweiten Saisonhälfte, als vieles schieflief: „Die Erwartungshaltung von außen ist immer mit Vorsicht zu genießen. Die Frage ist, wie viel man davon aufnimmt oder nicht. Die innere Erwartungshaltung, einerseits an mich selbst, andererseits an das Team, ist, glaube ich, größer, als die Erwartungen von außen sein können. Andererseits sind sie auch realistischer, weil man weiß, was möglich ist und was nicht. Die Wahrnehmung von außen gerade in der zweiten Saisonhälfte war oft, dass das Auto dominant wäre, und dass das doch jetzt klappen müsste, aber die Wahrheit ist, dass unser Auto nicht dominant war. Dominant ist für mich, wenn man im Qualifying konstant zwei, drei, vier Zehntel vor der Konkurrenz liegt und dann die Möglichkeit hat, sein Rennen frei zu gestalten. Das waren wir nie. Und da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein und darf und braucht sich auch keine Vorwürfe zu machen. Im Gegenteil, ich glaube, die drei, vier Rennen, in denen wir uns ein bisschen verloren haben, die haben uns dann das Genick gebrochen.“

… die unterschiedliche Vorgehensweise zwischen Ferrari und Mercedes in Sachen Teamorder: „Es ist schwer für mich, dazu etwas zu sagen, aber ich werde mich auch da vor das Team stellen und es nicht kritisieren. Natürlich wäre es schön gewesen, auch mal vorbeigewinkt zu werden, aber davon bin ich nicht ausgegangen. Ich glaube, so, wie ich die letzten Jahre bestritten habe, habe ich in dieser Hinsicht nie etwas geschenkt bekommen und daher auch nicht mit Neid auf die andere Seite geschaut und gesagt, ach, so hätte ich es auch gern.“ … seinen neuen Teamkollegen Charles Leclerc 2019: „Wir kennen uns zwar, aber noch nicht so gut, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, um zusammenzuwachsen. Natürlich hat jeder seine eigenen Ziele. Was die Zusammenarbeit mit Kimi (Räikkönen; d. Red.) sehr angenehm gemacht hat, war, dass es nie diese kleinen Streitereien oder Machtkämpfe gab, weil er darauf genauso wenig Lust hatte wie ich. Ich glaube, dass Charles ein ordentlicher junger Mann ist, und sehe da keine Probleme, weder für mich noch für das Team.“