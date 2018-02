Formel 1: Sebastian Vettel startet mit cooler Test-Bestzeit in WM-Mission

Anzeige

Zwischen dem Auftakt unter dem Gefrierpunkt und ein paar Schneeflocken gegen Ende ist Sebastian Vettel in seinem neuen Ferrari ordentlich auf Betriebstemperatur gekommen. Mit der Bestzeit der bisherigen beiden Testfahrttage brach der Top-Herausforderer aus Heppenheim in seine WM-Mission auf. „Von dem, was wir sehen, schaut es ganz gut aus“, bilanzierte Vettel.

Der viermalige Weltmeister verwies am Dienstag in 1:19,673 Minuten den finnischen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas um 0,303 Sekunden auf den zweiten Platz. Vettel war auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona auch schneller als Daniel Ricciardo am Vortag im Red Bull (1:20,179). „Es ist wichtig, dass alles hält und das war tadellos“, sagte er zum neuen Wagen. „Es ist ansonsten unheimlich schwer zu vergleichen, weil es zu kalt ist.“

Lewis Hamilton hatte testfrei

Zum ersten Duell der viermaligen Weltmeister seit dem WM-Finale am 26. November 2018 in Abu Dhabi kam es auch nicht. Entgegen der Planungen tauschte Mercedes nicht die Fahrer zur Hälfte des Tages. Lewis Hamilton hatte testfrei. So wie die Mittagspause gestrichen wurde, um nach dem ungemütlichen Start bei -0,3 Grad den Fahrern noch eine Stunde mehr zu geben, wollten die Silberpfeile auch keine Zeit verlieren. Ein Fahrerwechsel hätte Umbaumaßnahmen am W09 erfordert: „Sitz, Pedalen, sogar die Aufkleber“, twitterte das Team. Vettel spulte ohnehin sein eigenes Programm ab. Einen Ausflug ins Kiesbett überstand sein Wagen ohne Probleme, 98 Runden drehte er.

Fotos: Die erste Formel-1-Testfahrt in Barcelona Alles neu bei McLaren. Das neue Auto von Fernando Alonso fährt nicht nur mit Renault- statt Honda-Power, sondern fällt auch durch ein ganz neues Farbdesign auf. Der Bolide erstrahlt wieder in der traditionsreichen Papaya-Livery, für die der englische Rennstall einst berühmt wurde. © dpa Die Toro-Rosso-Poiloten Pierre Gasly und Brendon Hartley strahlen bei der Vorstellung des neuen Autos um die Wette. © dpa Auf der Strecke machte Hartley auch eine gute Figur im Vormittagstraining. Der Neuseeländer wurde nach 72 abgespulten Runden Fünfter. © dpa Einen starken Auftritt legte auch Renault hin. Nico Hülkenberg lag nur ganz knapp hinter dem Ferrari von Kimi Räikkönen. Das Auto macht auch optisch was her - von vorn ist der Bolide komplett gelb, von der Seite dagegen schwarz. Stark! © dpa Nach einer schwachen Vorsaison will Haas sich wieder zurück ins Mittelfeld kämpfen. Die Fahrerpaarung bleibt mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen identisch. © dpa Im Vormittagstraining zeigte Grosjean eine durchwachsene Performance. Der Haas blieb nach 32 gezeiteten Runden hinter Renault, Toro Rosso und Williams zurück. © dpa Besser lief's bei Williams und Lance Stroll. Der junge Kanadier blieb in seinem erneut fast komplett weißen Boliden zwar 2,273 Sekunden hinter der Spitze, ließ aber immerhin Haas und McLaren hinter sich. Dennoch hat der englische Rennstall noch Verbesserungsbedarf. © dpa Zweiter im Test, nur knapp hinter Sieger Ricciardo: Der Mercedes von Valtteri Bottas bleibt ein ernstzunehmender Aspirant auf die Meisterschaft. Der Finne fuhr nur 0,170 Sekunden langsamer als der Red Bull. © dpa Mit komplett neuer Livery geht in diesem Jahr Sauber an den Start. Alfa Romeo ist neuer Partner, ansonsten bleibt Ferrari-Power das dominierende Element beim Schweizer Rennstall, der massiv von der Zusammenarbeit mit den Italienern profitiert. Marcus Ericsson steuerte den Boliden im ersten Test auf 1:24.897 - das bedeutet satte 4,718 Sekunden Rückstand auf die Spitzenplätze. © imago Durchwachsen verlief der erste Test-Tag für McLaren Renault. Der Traditionsrennstall konnte in Person von Fernando Alonso nur zehn Runden abspulen, bis der Ex-Weltmeister von der Piste abflog. Bedenklich: Dabei verabschiedete sich ein Reifen von der Aufhängung. Der Vormittag war damit vorzeitig beendet. © dpa Test-Sieger am Vormittag: Daniel Ricciardo war schnellster Mann am Circuit de Catalunya, fuhr mit 1:20,179 eine ansehnliche Rundenzeit in Barcelona. Insgesamt spulte der Australier 60 Runden ab - besser kann man kaum starten. © dpa Der Ferrari ist in diesem Jahr nahezu komplett rot - im Vorjahr waren die Frontflügel noch in weiß gehalten. Kimi Räikkönen blieb zwar hinter Red Bull und Mercedes zurück, nach 60 Runden lag der Unterschied zur Spitze aber nur bei 0,327 Sekunden. © dpa Eine weitere Studie des Ferrari, bei dem am ersten Tag nur Räikkönen am Steuer saß. Sebastian Vettel ist dann der Pilot am zweiten Tag in Barcelona. © dpa Suboptimal verlief der Tag für Force India. Das Team, das unter diesem Namen vermutlich nicht mehr lange firmieren wird, stellte den neuen Boliden (erneut in rosa gehalten) in Barcelona vor. Es gilt als wahrscheinlich, dass Esteban Ocon und Sergio Perez schon beim Rennen in Australien unter einem anderen Namen starten - damit der Rennstall für internationale Sponsoren attraktiver wird. © dpa Testfahrer Nikita Mazepin steuerte den Force India am ersten Test-Vormittag. Nach 22 Runden bleibt bei den Zuverlässigkeitsmeistern von 2017 noch viel aufzuarbeiten - Force India blieb mit satten 5,449 Sekunden Rückstand Letzter. © dpa

Der heiße WM-Kampf vor allem zwischen Vettel und Hamilton wird aber noch kommen. „Es ist kein Geheimnis, dass es eine Riesenherausforderung ist, wenn es am Ende klappt, wäre es fantastisch“, sagte Vettel. Er will den Titel. Zum ersten Mal im Ferrari. Zum fünften Mal in seiner Karriere. 30 Jahre alt ist der Heppenheimer mittlerweile, am 3. Juli wird Vettel 31. Sein Vertrag bis Ferrari wurde im vergangenen Jahr verlängert, er endet nun mit der Saison 2020. Seit 2015 fährt Vettel für die Scuderia, er kam als viermaliger Weltmeister von Red Bull.

Vettel steht vor seinem 200. Grand Prix

In Melbourne zum Auftakt in die neue Saison wird Vettel am 25. März seinen 200. Grand Prix bestreiten, er könnte ihn gleich mit einem Sieg und dem 100. Podiumsplatz seiner Karriere krönen. Vor einem Jahr gewann er den Großen Preis von Australien. „Vergangenes Jahr hat uns Ferrari alle überrascht und ein Auto auf die Strecke gebracht, das von Beginn an funktioniert hat“, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der Ferrari und auch Vettel funktionierten allerdings nur in der ersten Saisonhälfte titelreif. Vier Siege feierte Vettel bis zur Sommerpause, verabschiedete sich mit 14 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton in die dreiwöchigen Ferien. Danach war die Herrlichkeit in Rot vorbei, Hamilton brachte sich in Silber mit fünf Siegen in den nachfolgenden sechs Rennen in Titelposition.

Am 29. Oktober 2017 war der WM-Traum für Vettel nach Defekt- und Fehlerwochen vorbei, Hamilton krönte sich in Mexiko zum neuen Champion. Zwei Rennen vor dem Saisonende. Eine Niederlage, die Vettel weh tat, reden wollte er zunächst nicht, er musste das Geschehene verdauen. In Brasilien fuhr er danach fürs eigene Gemüt, für die sportliche Bilanz als Vizeweltmeister und die italienische Seele noch seinen 47. Grand-Prix-Sieg ein.

"Das Auto muss als Ganzes funktionieren"

2018 soll kein Jahr mit zwei verschiedenen Halbzeiten werden. Der SF71H ist eine Evolution des Vorgängermodells, in einigen Bereichen noch radikaler, aggressiver, der Wagen sei aufgeräumter. Der Radstand wurde zudem verlängert. „Letztlich muss das Auto als Ganzes funktionieren“, meinte Vettel.

„Überall hat uns noch ein bisschen gefehlt“, sagte er mit Blick auf Branchenführer Mercedes. Wie viel Ferrari aufgeholt hat, bleibt vorerst offen. Selbst wenn Vettel erstmal der war, der das Tempo vorgab. Zwei Tage bleiben noch in dieser Woche zum Testen, eine Verlängerung scheiterte laut „auto, motor und sport“ am Nein eines Teams. In der kommenden Woche kommt es zu den abschließenden Tests vom 6. bis 9. März. Betriebstemperatur garantiert.

Formel 1 2018: Die Teams und Fahrer der kommenden Saison Auch in diesem Jahr sitzen Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Lewis Hamilton wieder für ihre Teams im Cockpit. Aber wer gehört noch zum Fahreraufgebot? Und wer fährt eigentlich für welches Team? Darüber gibt der SPORTBUZZER in dieser Fotostrecke einen Überblick. © imago/Montage Mercedes: Da sich die technischen Vorgaben in der neuen Saison im Vergleich zu 2017 nicht gravierend ändern werden, ist mit dem deutschen Team auch 2018 zu rechnen. © imago Lewis Hamilton ist die klare Nummer eins bei Mercedes. Sein Vertrag gilt noch bis 2018. © imago Mit Valtteri Bottas ist bei Mercedes wieder intern Ruhe eingekehrt. Der ruhige Finne liefert sich keinen extrem hart geführten teaminternen Zweikampf mit Hamilton wie einst Nico Rosberg. © imago Ferrari: Das legendäre italienische Team aus Maranello drängt darauf, 2018 endlich wieder den Fahrertitel zu holen. Auch Ferrari setzt auf Konstanz. © imago Erst in diesem Jahr hat Sebastian Vettel seinen Vertrag bei der Scuderia bis zum Jahr 2020 verlängert. © imago Kimi Räikkönen wurde ebenfalls belohnt. Für seine Rolle als Edelhelfer bekam er einen neuen Vertrag – allerdings nur für ein Jahr. © imago Red Bull: Die Saison 2017 hat Mut gemacht: Red Bull konnte wie in Malaysia aus eigener Kraft um Siege mitfahren. 2018 wird das Team offiziell „Aston Martin Red Bull Racing“ heißen. Motorenpartner bleibt aber vorerst Renault. © imago Daniel Ricciardo besitzt einen gültigen Vertrag bei Red Bull nur noch bis 2018. Im Jahr 2014 entzauberte er den amtierenden Weltmeister Sebastian Vettel in seinem Debütjahr für das Team von Teamchef Christian Horner. © imago Max Verstappen bekennt sich zu Red Bull. Der junge Niederländer, der lange Zeit auch bei Mercedes als Teamkollege von Lewis Hamilton im Gespräch war, hat seinen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2020 verlängert. © imago Force India: Eine der Überraschungen der Saison 2017. Das Team konnte regelmäßig in die Punkte fahren. Nur zwischen den Fahrern Sergio Perez und Esteban Ocon gab es besonders zu Saisonbeginn kleinere Scharmützel, die das Team wertvolle Punkte gekostet haben. © imago Seit 2014 fährt der Mexikaner Sergio Perez für Force India. Nach dem Abgang von Nico Hülkenberg 2017 übernahm er die Rolle des Team-Leaders. Doch Ocon versuchte, ihm die Rolle streitig zu machen. Auch 2018 fahren beide wieder gemeinsam. © imago Esteban Ocon ist Juniorfahrer von Mercedes und überzeugte mit starken Rennen im Jahr 2017. Force India bestätigte ihn für 2018. © imago Williams: 2017 war nicht das beste Jahr des ehemaligen Weltmeisterteams. Teilweise waren die Leistungen zu schwankend. Von Platz 3 bis 20 war alles drin. In der neuen Saison geht der Rennstall mit sehr jungen Fahrern. © imago Milliardärssohn Lance Stroll erhält auch 2018 ein Cockpit. Der junge Kanadier überzeugte mit einem dritten Platz in Baku – und bringt praktischerweise auch noch etwas Geld von Papa mit. © imago Sergey Sirotkin komplettiert das junge Williams-Team. 2018 wird der 22-jährige Russe in der Formel 1 debütieren. © imago/Action Plus Haas: Der US-amerikanische Rennstall hat sich als Mittelfeldteam etabliert. Dank aktueller Motoren von Ferrari könnte das Team auch 2018 ein Kandidat für konstante Punktgewinne sein. © imago Kevin Magnussen hat sich 2017 im Fahrerfeld den Ruf des Bad Boys erarbeitet. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg bezeichnete ihn einst als einen der unfairsten Fahrer im Feld, worauf er locker mit „Lutsch meine Bälle“ antwortete. Dieses Duell könnten wir auch 2018 sehen. © imago Romain Grosjean galt einst als Crash-Kid – inzwischen hat sich sein Ruf gebessert. Allerdings sanken seine Leistungen in der zweiten Saisonhälfte 2017 stark ab. Dennoch darf er auch 2018 fahren. © imago Renault: In die dritte Saison als eigenständiges Team starten die Franzosen ambitioniert. Renault will 2018 um das Podium mitfahren. © imago Teamleader bleibt im zweiten Jahr der Deutsche Nico Hülkenberg, der von Force India kam. Der gebürtige Emmericher fährt bereits seit 2010 in der Formel 1, schaffte es aber noch nie aufs Podest. © imago Schon im Laufe der Saison 2017 ersetzte Carlos Sainz Jr. den glücklosen Jolyon Palmer zum Grand Prix von Austin. Eigentlich war der Wechsel erst für 2018 geplant. Renault bestätigte, dass Sainz ausgeliehen ist und Red Bull eine Option hat, den Spanier 2019 für’s Hauptteam zurückzuholen. © imago Scuderia Toro Rosso: Red Bulls Zweitteam wird mit einer komplett neuen Fahrerpaarung in die neue Saison gehen. Die Piloten Daniil Kvyat, der sehr wahrscheinlich kein neues Cockpit erhalten wird, und Carlos Sainz Jr., der zu Renault gewechselt ist, müssen ersetzt werden. Zuletzt sprangen Pierre Gasly und Brendon Hartley ein. © imago Der Franzose Pierre Gasly wurde Mitte November bestätigt. Der Youngster aus Rouen durfte in Malaysia und Japan bereits für Kvyat hinter das Steuer des Toro Rosso, blieb jedoch außerhalb der Punkte. Gasly ist seit 2015 Reservist bei Red Bull. © imago In Austin fuhr erstmals Brendon Hartley aus Neuseeland. Der 27-Jährige war bereits im Red Bull Junior Team, konzentrierte sich dann aber auf eine Karriere als Langstreckenfahrer. Dr Mann aus Palmerston North wurde auch für das Jahr 2018 fest verpflichtet. © imago McLaren: Mit Ende der Saison 2017 endet die dreijährige und schwierige Partnerschaft des britischen Traditionsrennstalls mit Honda. Kann McLaren in der kommenden Saison mit Renault an alte Erfolge anknüpfen? © imago Auch Rookie Stoffel Vandoorne hat sein Cockpit für 2018 bereits sicher. Der Belgier ersetzte vor der Saison 2017 Ex-Weltmeister Jenson Button, der seine Karriere beendete. © imago Gerade hat Fernando Alonso seinen Vertrag bei McLaren um eine Saison verlängert. Der Doppelweltmeister von 2005 und 2006 gilt unter Experten als einer der talentiertesten Fahrer im Feld. Der 32-malige Grand-Prix-Sieger fährt seit 2015 wieder für die Briten und bekundete zuletzt, seine Karriere bei McLaren beenden zu wollen. © imago Alfa Romeo Sauber: Der Hinterbänkler aus der Schweiz mit schwedischen Besitzern geht ebenfalls mit einer neuen Fahrerpaarung ins Rennen. © imago Ferrari-Junior Charles Leclerc 2018 ist bei Sauber gesetzt. Die Schweizer fahren mit Ferrari-Antrieb und werden von Tochter Alfa Romeo gesponsert. Es ist das Ziel der Italiener, Sauber dauerhaft als eine Art Farmteam zu etablieren. Der junge Monegasse ersetzte den Deutschen Pascal Wehrlein beim GP in Austin bereits im freien Training. © imago Marcus Ericsson steht als sein Fahrer-Partner fest: Der 27-jährige Schwede hat finanzielle Verbindungen zum Besitzerkonsortium Longbow Finance. In der abgelaufenen Saison war der Mann aus Kumla punktlos geblieben, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert. © imago

