Formel 1: Valtteri Bottas holt sich die Pole-Position in Brasilien

Fernando Alonso, Robert Kubica, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton - mindestens drei dieser vier Piloten fahren in der kommenden Saison in der Formel 1. Wer sein Cockpit schon sicher hat, wer noch zittern muss und wer noch ins Fahrerlager einziehen könnte - darüber gibt der SPORTBUZZER in dieser Fotostrecke einen Überblick. © imago