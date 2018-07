Formel 1: Vettel holt Pole fürs Heimrennen

Sebastian Vettel hat sich mit einer famosen Schlussrunde die Pole Position für sein vorerst letztes Formel-1-Heimrennen gesichert. Der viermalige Weltmeister verwies am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Deutschland den Mercedes-Piloten Valtteri Bottas um 0,204 Sekunden auf den zweiten Platz. Es ist Vettels fünfte Pole in diesem Jahr und die 55. in seiner Karriere. Dritter wurde auf dem Hockenheimring Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari vor Max Verstappen im Red Bull.

Vettels Verfolger und WM-Rivale Lewis Hamilton musste einen Rückschlag einstecken. Der Brite konnte mit seinem Mercedes wegen eines Hydraulik-Problems die Qualifikation nicht zu Ende fahren. Er schied bereits nach dem ersten Zeitabschnitt aus und wird voraussichtlich von Platz 14 in das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr) starten. Im WM-Klassement hat Vettel damit die Chance, den Acht-Punkte-Vorsprung weiter auszubauen.