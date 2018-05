Formel langsam: F1-Autos werden 2019 eingebremst

Die Formel-1-Autos werden in der nächsten Saison voraussichtlich wieder etwas langsamer. Das kündigte der Technikchef des Internationalen Automobilverbandes (FIA) am Donnerstag im Fahrerlager des Großen Preises von Spanien an. „Wir gehen davon aus, dass wir vielleicht 1,5 Sekunden pro Runde verlieren“, sagte Nikolas Tombazis.