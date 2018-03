Im Formtief: Wie viele Dembélé-Millionen verliert der BVB?

24.) Im Winter der Saison 2017/2018 zog Pierre-Emerick Aubameyang einen Schlussstrich unter seine Zeit in Dortmund und wechselte für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal.

24.) Im Winter der Saison 2017/2018 zog Pierre-Emerick Aubameyang einen Schlussstrich unter seine Zeit in Dortmund und wechselte für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago

12.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid.

12.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid. © imago/allerphotos

4.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona.

4.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona. © imago

Der Grund sind laut eines Spiegel-Berichtes, der sich auf eine Analyse von football-Leaks bezieht, vertraglich vereinbarte und leistungsabhängige Nachzahlungen. So könnten nachträglich etwa 40 Millionen Euro in die Kasse der Schwarz-Gelben gespült werden. Voraussetzung für einen weiteren Geldregen wären jedoch Bedingungen - eine davon kann nur Dembélé selbst erfüllen. Für je 25 Pflichtspiele (bis zum 100. Einsatz) stünden dem BVB fünf Millionen Euro zu. Insgesamt wären bis zu 20 Millionen Euro drin.

Zu wenige Dembélé-Spiele = keine Kohle für den BVB. Fast!

Jetzt kommt das große Aber: Ousmane Dembélé verpasste bereits 27 Pflichtspiele aufgrund eines Muskelrisses im Oberschenkel. Nur zehnmal lief der Franzose 2017/18 bisher auf, nur einmal über die volle Distanz. Zwar gelangen dem Offensivspieler drei Assists, doch ein Tor im Trikot der Katalanen gab es von Dembélé bisher noch nicht zu bestaunen. Immerhin verdient Borussia Dortmund auch an den Champions-League-Teilnahmen des FC Barcelona in den kommenden zwei Jahren (10 Millionen Euro). Sollte in dieser Zeit sogar ein CL-Titel herausspringen, kämen noch einmal 5 Millionen Euro obendrauf.