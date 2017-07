Forsberg-Berater gibt Ruhe – Vorlagenkönig bleibt bei RB Leipzig

Am Donnerstag ist der schwedische Nationalspieler wieder ins Training am Cottaweg eingestiegen, bam Mittwoch absolvierte er die obligatorischen Leistungstests. Im Endeffekt blieb Forsbergs Berater keine andere Wahl und der Trubel um den besten Vorbereiter der Bundesliga war erneut umsonst. Nachdem Cetinkaya bereits während der Transferperiode im vergangenen Winter mit seinen Aussagen in den Medien für Unruhe gesorgt hatte, verlängerte RB Leipzig den Kontrakt im Februar mit verbesserten Konditionen für den 25-Jährigen bis 2021.

In diesem Sommer war klar, dass die Leipziger Forsberg nicht gehen lassen – denn eine Ausstiegsklausel habe keiner der Stammspieler, betonte Sportdirektor Rangnick. Vereine wie der AC Mailand sollen großes Interesse am Offensivkünstler gehabt haben. Zwischenzeitlich kam es über die Medien zwischen RBL und Forsbergs Berater zu bösen Wortgefechten. Cetinkaya warf dem Verein eine „arrogante Art“ vor, Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte vorher angeboten, ihm eine Kopie des bestehenden Vertrags seines Klienten zu schicken.

Wirkliche Wechselabsichten des Schweden hätten auch verwundert. Forsberg wirkte in Leipzig stets zufrieden, zudem ist er eher ein zurückhaltender Typ. Als Leistungsträger des Teams kann er künftig auch die Gegner in der Königsklasse schwindlig spielen. Sportdirektor Rangnick hatte während der Sommerpause mehrfach mit Forsberg Kontakt und verdeutlichte ihm dabei erneut die Position des Vereins.

Forsberg absolviert erste Einheit nach Rückkehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Wie seine Aussage bei der schwedischen Nationalmannschaft („Ich hatte eine fantastische Zeit in Leipzig, um alles andere kümmert sich mein Agent“) gemeint war, wird er in den kommenden Wochen noch beantworten müssen. Der Verein gönnte seinem Rückkehrer zunächst Ruhe, absolvierte die Einheit am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Neuzugang Konrad Laimer übte ebenfalls zum ersten Mal mit am Cottaweg. Zum ersten Testspiel des Champions-League-Teilnehmers am Freitag (18.30 Uhr) beim Sechstligisten SV Dessau 05 wird Forsberg noch fehlen.

Im Premierenjahr der Leipziger im Fußball-Oberhaus gehörte der Schwede zu den großen Gewinnern. Er erzielte acht Treffer und bereitete 22 vor – ein neuer Vorlagenrekord in der Bundesliga. Mit 30 Punkten rangierte er als Dritter in der Scorerliste nur hinter Dortmunds Torschützenkönig Aubameyang und Bayernstar Lewandowski. Trainer wie Peter Neururer würden dem Schweden vielleicht mit auf den Weg geben, sobald wie möglich den Berater zu wechseln.