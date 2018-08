Forsberg erhält nach erstem Einsatz bei RB Leipzig einen kurzen Sonderurlaub

Anzeige

Göteborg. Der Nachwuchs geht vor: Emil Forsberg bekommt ab Freitag ein paar Tage frei. Denn am Samstag, den 4. August, ist der berechnete Geburtstermin seiner ersten Tochter. Nach dem 1:1 am Donnerstag gegen BK Häcken sowie dem Erreichen der nächsten Runde der Europa-League-Qualifikation, durfte der Schwede am Freitagmorgen zu seiner Frau Shanga ins mehr als 700 Kilometer entfernte Sundsvall fliegen.

JETZT Durchklicken: die Bilder zum Spiel! BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa BK Häcken - RB Leipzig (1:1) © dpa

Anzeige

„Wenn das Kind am Wochenende kommt ist es einfach, dann bleibe ich ein paar Tage. Wenn es nicht kommt, muss ich auch wieder zurück fliegen. Ich werde mit Ralf Rangnick überlegen, wie wir das machen“, sagte Forsberg. Noch ist alles ruhig bei seiner Frau, die Aufregung sei bei ihm allerdings schon zu spüren.

Zum seinem ersten Pflichtspiel mit RB Leipzig in dieser Saison sagte der 26-Jährige: „Es war geil, hier ein Heimspiel in Schweden zu haben. Wir sind hierhergekommen, um Spielminuten zu kriegen und in Topform zu kommen. Unter diesem Aspekt war es gut für uns. Natürlich ist es auch etwas anderes auf dem Kunstrasen gewesen. Das ist man nicht gewöhnt. Wir haben gemerkt, was schlecht bei uns lief.“

DURCHKLICKEN: Emil Forsberg bei RB Leipzig 2015 Januar: Forsberg trainiert für RB (@GEPA Pictures) 2015 Mai: Forsberg am Ball (@GEPA Pictures) 2015 August: Forsberg im Zweikampf (@GEPA Pictures) 2015 September: Forsberg applaudiert (@GEPA Pictures) 2015 November: Forsberg kämpft um den Ball (@GEPA Pictures) 2016 Februar: Forsberg aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 März: Forsberg verteidigt Ball (@GEPA Pictures) 2016 Mai: Forsberg lässt sich feiern (@GEPA Pictures) 2016 Mai: Forsberg feiert den Aufstieg (@GEPA Pictures) 2016 August: Forsberg beim Training (@GEPA Picturres) 2016 Oktober: Forsberg aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) 2016 November: Forsberg schießt (@GEPA Pictures) 2016 November: Forsberg jubelt (@GEPA Pictures) 2016 Dezember: Forsberg bleibt am Ball (@GEPA Pictures) 2016 Dezember: Forsberg nimmt Ball an (@GEPA Pictures) 2017 Februar: Forsberg lässt sich feiern (@GEPA Pictures) 2017 April: Forsberg lässt sich feiern (@Christian Modla) 2017 April: Forsberg schreit (@GEPA Pictures)