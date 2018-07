Forsberg sendet nach WM-Tor Botschaft an seine hochschwangere Frau

Im Moment des Torglücks dachte Schwedens Nationalspieler Emil Forsberg zuerst an seine kleine Familie. Der Offensivakteur hält nun als letzter Spieler von RB Leipzig die Fahnen bei der WM in Russland hoch.

St. Petersburg/Leipzig. Nach seinem ersten Tor bei dieser Weltmeisterschaft formte Emil Forsberg mit beiden Händen ein Herz – für seine hochschwangere Frau Shanga. Anfang August erwarten beide ihr erstes Kind, es wird ein Mädchen. Bis dahin ist der werdende Papa längst wieder bei seiner Familie. Doch erst einmal hat sich der 26-Jährige beim Turnier im Russland mit Schweden einen Traum erfüllt, dank seines Treffers zum 1:0-Sieg gegen die Schweiz das Viertelfinale erreicht.

Bis zum Dienstagnachmittag konnte der RB-Fußballer bei seinem Nationalteam wenig Akzente in der Offensive setzten. Doch in der zweiten Halbzeit des ersten KO-Spiels drehte Forsberg auf, der Knoten platzte, auch wenn sein abgefälschtes Tor gegen die Schweiz ein bisschen glücklich war. Kurz vor seiner Auswechslung verhinderte er in der 80. Minute am Pfosten sogar noch einen Gegentreffer.

Vor den Kameras erklärte er schließlich die Jubelbotschaft mit dem Herzen: „Das war für meine Frau. Sie ist immer für mich da.“ Nun hält er als letzter Akteur von RB Leipzig die Fahnen bei seinem ersten WM-Turnier hoch. Schweden, die als Sieger aus der deutschen Gruppe hervorgegangen waren, trifft am Samstag im Viertelfinale auf England. Ein klares Bekenntnis zu seinem Verein vermied Forsberg allerdings. Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig spiele, antwortete er: „Das zu interpretieren ist ihre Sache.“

Neben Yvon Mvogo, der alle vier Spiele als dritter Torhüter auf der Schweizer Auswechselbank erlebte, hat sich auch Yussuf Poulsen seit Anfang der Woche in den wohlverdienten dreiwöchigen Urlaub verabschiedet. Damit sind beide pünktlich zum Start des Trainingslagers in Österreich am 27. Juli wieder bei RB Leipzig.

Stürmer Poulsen schrieb nach dem bitteren Ausscheiden im Elfmeterschießen gegen Kroatien auf Twitter „Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.“ Der Däne glänzte im Achtelfinale mit einem starken Auftritt, bereitete immer wieder gefährliche Situationen vor, sorgte für viel Unruhe in der gegnerischen Hälfte. Doch seinem Team versagten am Sonntag vom Punkt die Nerven.