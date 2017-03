Forsberg übt für Wolfsburg Abschlüsse – Sticheleien im Kabinengang

Anzeige

Leipzig. Emil Forsberg und der VfL Wolfsburg, da war doch was. Im Hinspiel schoss der Schwede einen Foulelfmeter in der 18. Minute links neben das Tor. In der 70. Minute traf er dann mit einem herrlichen Schlenzer zum 1:0-Sieg. Am Sonnabend (Anpfiff 15.30 Uhr) möchte er nun gern nachlegen. „Ich übe nach dem Training noch Abschlüsse“, sagt Forsberg mit einem Augenzwinkern. Die Woche war nämlich nicht leicht für den 25-Jährigen. Im Kabinenflur durfte er sich Sprüche der Kollegen anhören. Einziges Thema: Die Nullnummer an der Torwand im ZDF-Sportstudio. „Das gehört dazu, ist nicht schlimm“, so Forsberg über die Sticheleien. Gegen Wolfsburg will er nun wenigstens einen Treffer erzielen. „Das ist auch wichtiger“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl.

Wie eine Tormaschine funktioniert hat der FC Barcelona am Mittwoch beim 6:1 gegen Paris gezeigt. „Das war ein wunderbarer Fußballabend“, findet Forsberg. Träumen ist zwar erlaubt, an die großen europäischen Stadien denkt der schwedische Nationalspieler aber noch nicht. Dabei könnte der FC Barcelona schon im Herbst in Leipzig zu Gast sein oder RB im Camp Nou. Voraussetzung: Die Roten Bullen schaffen den Sprung in die Champions League. „Daran denke ich nicht, ich fokussiere mich nur auf die Bundesliga“, versichert der RB-Stürmer.

Leipzig gegen Wolfsburg: Das ist auch das Aufeinandertreffen von Forsberg und einer schwedischen Legende. Auf der Bank des VfL sitzt seit Februar der frühere Superstar Freddie Ljungberg als Co-Trainer. „Er war ein großer Spieler und hatte eine gute Karriere“, so Forsberg. Als Vorbild taugt er für ihn aber nicht. Forsberg muss eine Weile überlegen, an wem er sich orientiert. Zunächst denkt er an sich selbst, schiebt das aber als Scherz schnell beiseite. Dann nennt er Zlatan Ibrahimovic und seinen Vater. Leif Forsberg spielte wie auch Großvater Lennart bei GIF Sundsvall, dem ersten Verein von Emil.

Fotogalerie aus dem Hinspiel: VfL Wolfsburg - RB Leipzig Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (11) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (9) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (1) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (3) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (7) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (5) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (4) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (6) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (2) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (10) Das Hinspiel in Wolfsburg entschied RB Leipzig dank eines Tores von Emil Forsberg für sich. (@ GEPA Pictures) (8)

Auf eine Sache kann sich der Leipziger schon jetzt einstellen. Beim VfL Wolfsburg wird wie im Hinspiel wohl wieder Koen Casteels zwischen den Pfosten stehen. Stammkeeper Diego Benaglio fällt mit Hüftproblemen aus.

Sollte Forsberg am Sonnabend tatsächlich treffen, ist eine Sache auch klar, ein Siegerbier wird er sich nicht gönnen. Ganz zum Leidwesen von Sponsor Ur-Krostitzer. Die Brauerei war am Donnerstag Gastgeber für die Spieltagspressekonferenz. Forsberg druckste einen Augenblick herum, als gefragt wurde, ob er sich gern ein Bier öffnet. Diplomatisch antwortete er: „Ich trinke am liebsten Wasser.“ Damit konnten sowohl sein Trainer als auch Brauereichef Wolfgang Welter bestens leben.

KOMMENTIEREN