Forsberg und Werner: RB Leipzigs Stars "Noch nicht wieder bei hundert Prozent"

Stuttgart. Dritter Auswärtssieg in Folge, Platz vier in der Tabelle gefestigt – auf dem Papier war es für RB Leipzigs Timo Werner, der am Samstag beim 3:1(1:1) gegen den VfB Stuttgart zu seinen fußballerischen Wurzeln zurückkehrte, und Emil Forsberg, der nach seiner langwierigen Verletzung endlich wieder in der Start-Elf stand, ein guter Tag. So richtig zufrieden konnte jedoch weder der eine noch der andere sein.