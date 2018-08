Forsbergs Elfer für die Europa League: „Ich wusste, dass ich den rein mache“

Anzeige

Leipzig. In der 90. Minute ging der schwedische Nationalspieler zum Punkt, lief mit drei kurzen Schritten an und verwandelte den Elfmeter eiskalt ins flache, rechte Eck. Emil Forsberg sicherte RB Leipzig so den 3:2-Sieg gegen Zorja Luhansk und die zweite internationale Teilnahme der jungen Vereinsgeschichte hintereinander. Ab in die Gruppenphase der Europa League. Der Siegtorschütze sagte in den Katakomben des heimischen Stadions abgeklärt: „Ich wusste, dass ich den rein mache. Und bin froh, dass wir jetzt Europa League spielen. Das tut dem Verein und jedem Spieler gut.“ Kapitän Willi Orban zollte dem Schweden Respekt: „Er hat Eier bewiesen. Das habe ich auch nach dem Spiel zu ihm gesagt.“

DURCHKLICKEN: Das sagt die Presse zum RB-Sieg Kicker: "Rangnick reagierte und brachte in Forsberg und Augustin zwei Offensivkräfte, die sofort für neuen Schwung sorgten. Zentrale Figur des Leipziger Offensivspiels blieb jedoch Werner. [...] Leipzigs Druck erhöhte sich daraufhin quasi minütlich, Luhansk verbarrikadierte sich mit allen Spielern am eigenen Strafraum, in den eine Hereingabe nach der anderen segelte. Eine davon führte dann zur entscheidenden Aktion der Partie." © Screenshot www.kicker.de Eurosport: "In der Schlussphase legte RB alles in die Waagschale, drückte wie wild auf den Führungstreffer. Die Gäste standen enorm unter Druck und bewegten sich nicht mehr aus der eigenen Hälfte. In der 88. Minute jubelten die "Roten Bullen" schließlich - die Freude hielt aber nur kurz: Bei seinem Treffer stand Augustin klar im Abseits." © Screenshot www.eurosport.de Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Die Ukrainer, die im Hinspiel in Unterzahl ein 0:0 erkämpft hatten, spielten anders als erwartet offensiv gut mit. Das bot RB die gewünschten Räume im Umschaltspiel. Nach einer halben Stunde nahm Leipzig das Tempo etwas raus. Luhansk nutzte das: eine von Willi Orban abgefälschte Karawajew-Flanke nutzte der Brasilianer Ratáo per Kopf (35.) zum Ausgleich. Nur sieben Minuten später verhinderte die Latte den zweiten Werner-Treffer." © Screenshot www.faz.net Sport 1: "Nach dem 0:0 im Hinspiel machten es sich die Leipziger unnötig schwer und retteten sich nur mit einem blauen Auge in die Gruppenphase." © Screenshot www.sport1.de Mitteldeutsche Zeitung: "Nicht so schwer, hätte man denken können. War es aber – und erwies sich für den Bundesligisten Donnerstagabend vor halbvollen Rängen als eine Aufgabe, die einem Tanz auf des Messers Schneide glich. Leipzig führte früh, kassierte den Ausgleich, ging in Rückstand, glich nochmal aus, aber die Zeit verrann im Eiltempo – und gewann doch noch: eine Minute vor dem offiziellen Ende durch einen Handelfmeter." © Screenshot www.mz-web.de Sport Bild: "RB-Trainer Ralf Rangnick blieb seinem Rotations-Prinzip treu und wechselte seine Startelf im Vergleich zum Bundesligastart bei Borussia Dortmund (1:3) gleich auf sechs Positionen. Werner durfte wieder von Beginn an stürmen - und war gleich beim Führungstreffer beteiligt. Nach einem Schuss von Cunha fälschte Werner den Ball mit dem Fuß ab. Der Treffer wurde dennoch Neuzugang Cunha gut geschrieben." © Screenshot www.sportbild.bild.de Die Welt: "Leipzig träumte lange Zeit von der Champions League. Nach zwei schwachen Auftritten gegen ein ukrainisches Team hätte es beinahe nicht einmal für die Europa League gereicht. Ein Handspiel in der 90. Minute rettet das Team von Ralf Rangnick." © Screenshot www.welt.de

Dabei schien zunächst gar nicht klar, wer die Verantwortung in der brenzligen Situation übernimmt. Schließlich ging es in letzter Minute um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Zuerst hatte Forsberg den Ball in der Hand, dann Timo Werner, schließlich wieder der Schwede. „Er hat mich gefragt, ob ich 100 Prozent sicher bin, dass ich den Ball rein mache“, schilderte der 26-Jährige sein kurzes Gespräch mit dem deutschen Nationalstürmer.

„Ein dickes Lob an Emil, dass er die Verantwortung übernommen hat“, sagte sein Trainer Ralf Rangnick und fügte hinzu: „Ob er das letzte Saison in der Rückrunde auch schon gemacht hätte, weiß ich nicht. Es zeigt, dass er auf dem Weg zu dem Emil Forsberg ist, den wir brauchen.“ Elfmeter ließ der Coach im Vorfeld sogar noch einmal üben. Weil der schwedische Nationalspieler aber nicht in der Startelf stand, war er eigentlich gar nicht für den Strafstoß eingeplant. „Von den vielen Offensivspielern, die am Ende auf dem Platz standen, hatte Emil die meiste Erfahrung. Deshalb fand ich es auch gut und richtig, dass er dann gesagt hat, ich schieße“, meinte Rangnick.

Als der Elfmeter schließlich zum 3:2 im Netz zappelte und der Einzug in die Gruppenphase der Europa League so gut wie perfekt war, stürmten alle Auswechselspieler und Betreuer in Richtung der Freudentraube, obwohl noch vier Minuten Nachspielzeit auf der Uhr standen. Ein völlig erschöpfter Kevin Kampl resümierte: „Man hat gesehen, dass wir bis zum Ende alles versucht und Mentalität gezeigt haben. Wenn du so als Mannschaft zurückkommst, verdienst du es dir auch, in die Europa League einzuziehen“.