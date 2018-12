Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Reißt Dortmunds Rekord-Serie mit 15 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge ausgerechnet beim Aufsteiger? Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) mutet auf den ersten Blick wie eine Pflichtaufgabe für den neuen Herbstmeister BVB an.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Bremen Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Bremen ©

Anzeige

Aber: Die Düsseldorfer haben in dieser Saison schon anderen Spitzenteams getrotzt: Sie holten ein 1:1 beim Auswärts-Comeback am zweiten Spieltag bei RB Leipzig und ein 3:3 beim Deutschen Meister FC Bayern München. Bei Borussia Dortmund wird Abwehr-Talent Dan-Axel Zagadou (19) nicht mit in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt reisen. Den Einsatz von Jacob Bruun Larsen ließ BVB-Coach Lucien Favre (61) bis zum Schluss offen. Der akribische Schweizer („Die Herbstmeisterschaft bedeutet mir nicht viel“) fordert: „Wir müssen gut vorbereitet sein und eine gute Leistung abrufen. Wir haben erst am Samstagabend gespielt, jetzt wieder am Dienstag.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen Fortuna RB Leipzigs Kevin Kampl im Zweikampf mit Düsseldorfs Alfredo Morales. ©

Für die Fortuna, die sich mit einem 2:0 gegen den SC Freiburg von den direkten Abstiegsrängen lösen konnte, ist es das letzte Heimspiel im Jahr 2018. Während die Dortmunder am Freitag erneut gegen Borussia Mönchengladbach im Einsatz sind, reisen die Düsseldorfer zum Vorrundenfinale zu einem richtungweisenden Duell zu Hannover 96. „Der BVB ist das beständigste Team in der Liga und haushoher Favorit“, sagt Fortuna-Coach Friedhelm Funkel (65), „aber es ist unser letztes Heimspiel im Jahr 2018. Das erste war gegen Erzgebirge Aue, daran sieht man, welche Entwicklung die Mannschaft genommen hat.“ Dortmunds Kapitän und Torjäger Marco Reus (29) hat von allen aktuellen Bundesligaklubs lediglich noch nie gegen Düsseldorf getroffen. Zusammen mit Paco Alcacér (11 Tore) bildet der 10-malige Torschütze den treffsichersten Sturm der Liga.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund live im TV?

Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund wird am Dienstag ab 20.25 Uhr live und exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Die Partie läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 (Einzelspiel) und HD. Reporter in Düsseldorf: Marcus Lindemann. In der Konferenz begrüßt Wolff-Christoph Fuss die Sky-Zuschauer.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund ist am Dienstag ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau im Free-TV zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?