Telekom-Cup 2019: Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream schauen

Der Telekom Cup findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist beim Blitzturnier zum Jahres-Auftakt bzw. im Sommer ebenfalls der Teilnehmer mit den meisten Einsätzen. Die Münchner waren bei allen neun Turnieren dabei – als einziges Team. In diesem Jahr machen sie in der Partie Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern München am Sonntag (13 Uhr) in der Merkur-Spiel-Arena den Anfang.