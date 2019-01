Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig im TV und Livestream schauen

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ist schon jetzt der große Favoriten-Schreck dieser Saison. 3:3 beim FC Bayern München, 2:1 gegen Borussia Dortmund, 2:1 gegen 1899 Hoffenheim und auch ein 1:1 bei RB Leipzig, das ist die Bilanz der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gehen höher einzuschätzende Gegner vor dem 19. Spieltag. In der Partie Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig am Sonntag (18 Uhr/ live im SPORTBUZZER-Ticker) kann Fortuna den nächsten Coup nachlegen und sich nach dem 2:1 beim FC Augsburg in der Vorwoche den optimalen Rückrundenstart sichern.

Für die Leipziger, die noch nie gegen Fortuna Düsseldorf verloren, geht es in der Düsseldorfer Arena darum, den totalen Fehlstart ins Jahr 2019 zu vermeiden. Das 0:1 gegen Borussia Dortmund im Spitzenspiel in der vergangenen Woche tut doppelt weh. Leipzig spielte viele Chancen heraus, musste am Ende aber die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen. Die Fans, die am Sonntag in Düsseldorf sicher für eine tolle Atmosphäre sorgen werden, dürfen sich auf Tore freuen: Fortuna gegen Leipzig, diese Begegnung ging weder in der ersten noch in der 2. Bundesliga bisher 0:0 aus.

RB Leipzig muss in Düsseldorf auf den verletzten Bruma (Knöchelblessur) und auf den gesperrten Dayot Upamecano verzichten. ,,Individuell ist Düsseldorf gut besetzt, vor allem in der Offensive", lobt RBL-Trainer Ralf Rangnick (60) die Mannschaft der Stunde, ,,doch wenn wir so spielen, wie wir es gegen den BVB ab der 20. Minute getan haben, stehen unsere Chancen gut, drei Punkte zu holen.Wir schauen darauf, am Sonntag die bestmöglichste Mannschaft ins Rennen zu schicken." Das will auch Trainer-Veteran Friedhelm Funkel (65), der gegen den fünf Jahre jüngeren Schwaben Rangnick noch nie gewinnen konnte. ,,Alle Spieler wollen auf den Rasen und ich kann nur elf aufstellen", beschreibt Funkel die Stimmung beim Aufsteiger, ,,ich kann keine Rücksicht auf die Spieler nehmen, die das letzte Spiel in Augsburg gewonnen haben und stehe am Sonntag vor schweren Entscheidungen. Leipzig wird eine verdammt harte Nuss für uns." Gut, aber das waren Dortmund, Hoffenheim und Bayern auch...

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig am Sonntag ab 18.00 Uhr live und exklusiv. Reporter in Düsseldorf ist der gebürtige Rheinländer Tom Bayer.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig gibt es im Free-TV ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig auch im kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

