Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream schauen

De DFB-Pokalsieg hatte Fortuna Düsseldorf nicht wirklich auf der Agenda. Das deutliche Pokal-Aus am Mittwoch beim FC Schalke 04 (1:4) tat fraglos weh, die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel (65) muss ihr Hauptaugenmerk allerdings auf den Liga-Verbleib und auf die Partie Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) lenken. Nach zwei sieglosen Spielen haben die Fortunen die Chance, gegen den Drittletzte der Tabelle aus Stuttgart ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter auszubauen. Die Ergebnisse am Samstag sehen die Rheinländer nach dem 3:3-Remis des SC Freiburg gegen Wolfsburg, und dem 1:3 des FC Schalke 04 beim FC Bayern in einer guten Ausgangsposition. Mit einem Heimsieg, dem ersten im Jahr 2019, könnte die Fortuna die Königsblauen in der Tabelle überflügeln.

Wie schnell es in der Bundesliga gehen kann, zeigen diese Zahlen. Vor fünf Spieltagen stand Stuttgart in der Tabelle noch zwei Punkte vor der Fortuna. Sollte der Aufsteiger gegen die angeschlagenen Schwaben gewinnen, betrüge der Vorsprung auf den VfB bereits zehn Punkte. Zudem wartet mit dem 1. FC Nürnberg im nächsten Heimspiel ein weiterer Abstiegskandidat, die Fortuna kann also weiter aufstocken. ,,Wir haben als Team immer wieder gezeigt, dass englische Wochen kein Problem für uns sind und dass wir mit Rückschlägen umgehen können", glaubt Friedhelm Funkel nicht an einen Nachteil durch die Doppelbelastung unter der Woche. Rein statistisch spricht nichts gegen den den fünften Saison-Heimsieg der Fortuna. Nur gegen Borussia Dortmund (!) gewann der DFB-Pokalsieger von 1979 und 1980 noch häufiger als gegen die Stuttgarter. Den BVB bezwang man 15-mal, gegen den VfB gab es 14 Siege in 43 Duellen. Mario Gomez wird dem VfB Stuttgart gesperrt fehlen. Der ehemalige Nationalstürmer konnte gegen jeden aktuellen Bundesligisten bislang treffen, nur gegen Düsseldorf nicht. Daraus wird auch dieses Mal nichts. Bei Fortuna Düsseldorf sind mit Kaan Ayhan, Alfredo Morales, Kevin Stöger und Matthias Zimmermann gleich vier Spieler von einer Gelbsperre bedroht. Bei den Stuttgartern droht keine direkte Sperre. Allerdings steht Trainer Markus Weinzierl nach drei Rückrundenspielen ohne Sieg bereits wieder in der Kritik.