Schlägerei vor Bayern-Spiel: Düsseldorf-Fans prügeln sich mit Polizei

Schon wieder Gewalt in einem Bundesliga-Stadion. Wenige Wochen nach den schlimmen Vorfällen in Dortmund , als Hertha-BSC-Anhänger sich Gefechte mit der Polizei lieferten, ist es nun Fan-Krawallen beim Spiel des FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena gekommen. Die Polizei musste eingreifen - und wurde sogar Ziel von Prügel-Attacken der Düsseldorf-Fans.

Was war passiert? Nach Informationen der Bild hatten die Fans von Fortuna Düsseldorf einen Ordner in der Arena des FC Bayern überrannt. Den Düsseldorf-Anhängern sei es demnach nicht schnell genug in den Gäste-Block der Allianz Arena gegangen. Deshalb sei auch der Polizei-Einsatz ausgelöst worden. Für rund zehn Minuten dauerte dann der Einsatz im Düsseldorf-Block an. Doch er eskalierte. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, während die Düsseldorfer Fans auf die Polizisten einschlugen und sie mit Fahnenstangen verprügelten. Schreie sollen in der Arena zu hören gewesen. Ein Fan wurde bei der Auseinandersetzung am Kopf getroffen und erlitt, wie Bilder zeigen, eine Platzwunde am Kopf.