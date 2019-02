Blitz-Rot und Eigentor: 1. FC Nürnberg lädt Fortuna Düsseldorf zum Siegen ein

Für den 1. FC Nürnberg ist der neunte Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wieder ein Stück näher gerückt. Beim 1:2 (1:0) im Aufsteiger-Duell bei Fortuna Düsseldorf mussten die Franken einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Mit dem 17. Spiel in Serie ohne Sieg stellten sie ihren Negativrekord aus der Saison 2013/2014 ein und blieben auf dem letzten Tabellenplatz.

Wie schon beim ermutigenden Punktgewinn gegen Spitzenreiter BVB (0:0) knapp eine Woche zuvor bot das Team von Interimscoach Boris Schommers zwar eine kämpferisch starke Leistung und trotzte lange Zeit dem frühen Platzverweis für Matheus Pereira (4. Minute). Eduard Löwen hatte die Gäste in der 41. Minute in Führung geschossen, doch das Eigentor von Ewerton (63.) und der Treffer von Kaan Ayhan (83.) besiegelten vor 41.816 Zuschauern in Düsseldorf die Niederlage. "Nach dem Platzverweis hat es Düsseldorf souverän gemacht. Es wäre vermessen, zu sagen, dass mehr drin war. Du kannst in Unterzahl nicht alles verteidigen", sagte Nürnberg-Trainer Boris Schommers. "Wir haben verdient verloren."