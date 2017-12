Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Es sind zwei klangvolle Namen des deutschen Fußballs, die in der Partie Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) aufeinander treffen. Die Fortuna gegen den „Club“, viel mehr Erstliga-Flair, viel mehr Spitzenspiel hat das „Fußball-Unterhaus“ nicht anzubieten. Die Mannschaft von Trainerveteran Friedhelm Funkel, der am Sonntag seinen 64. Geburtstag feierte, kann mit einem Sieg an die Tabellenspitze zurückkehren. In Lauerstellung auf Rang drei: Der neunmalige deutsche Fußballmeister 1. FC Nürnberg. Die Franken würden mit einem Dreier auf den zweiten Platz springen und den Druck auf Noch-Tabellenführer Holstein Kiel bei dann nur einem Punkt Rückstand immens erhöhen.

„Da trifft der Zweite auf den Dritten. Das zeigt, dass beide Mannschaften bislang eine gute Saison hinlegen. Wir wollen kompakt auftreten und brauchen vorne eine hohe Effizienz“, so FCN-Trainer Michael Köllner (47), „ich erwarte einen bissigen Gegner, der von Beginn an versuchen wird, das Publikum hinter sich zu bringen.“ Das gelang der Fortuna in den letzten beiden Heimspielen nur bedingt: 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim und ein überraschendes 1:3 gegen Dynamo Dresden dämpften die Euphorie bei den Rheinländern doch deutlich. „Es ist ein echtes Spitzenspiel“, weiß Friedhelm Funkel, „wir werden 100 Prozent unserer Leistungsfähigkeit benötigen, um Punkte zu holen.“ Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg – dieses Duell gab es 24-mal in der ersten und zehn Mal in der zweiten Bundesliga. Den letzten Heimsieg gab es vor 18 Jahren, 2013 leitete eine 1:2-Pleite in der Esprit Arena gegen den „Club“ Düsseldorfs Erstliga-Abstieg ein. Bei den Düsseldorfern kehrt Florian Neuhaus nach seiner Sperre in die Startelf zurück, Raphael Wolf wird zwischen den Pfosten stehen.