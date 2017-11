Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Die Montagspartie der 2. Bundesliga mit der SG Dynamo am 15. Spieltag. So könnt Ihr alles sehen!

Fortuna Düsseldorf könnte zum Abschluss des 15. Spieltages in der 2. Bundesliga der große Gewinner werden. Vor der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden am Montag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) könnten die Fortunen vom Patzer des Tabellenführers Holstein Kiel beim 0:0 gegen den FC Ingolstadt am Samstag profitieren. Mit einem Sieg würde die Funkel-Elf wieder an die Tabellenspitzen zurückkehren.

Dynamo Dresdens Mittelfeldmotor Andreas Lambertz ist optimistisch, Punkte vom Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit nach Dresden zu bringen. © Jochen Leimert

Richtungweisend ist die Partie aber auch für Dynamo. Im Tabellenkeller verlor Kaiserslautern am Sonntag mit 0:2 gegen Arminia Bielefeld, die Dresdner könnten bei einem Punktgewinn oder gar einem Sieg bis zu sieben Punkte zwischen sich und den FCK bringen und somit postwendend die 1:2-Heimpleite gegen Lautern wieder gutmachen. Friedhelm Funkel (63) machte gegen Dynamo Dresden eines der größten Spiele seiner Profikarriere. Im Viertelfinale des Pokalsieger-Cups 1985/86 schaltete er in Diensten von Bayer 05 Uerdingen in einem Spiel, das als „Wunder von Uerdingen“ in die deutsche und auch in die europäische Fußballgeschichte einging, die Sachsen nach 0:2 im Hinspiel mit 7:3 aus.

Als Trainer holte Funkel mit den von ihm betreuten Teams allerdings aus den letzten sieben Partien nur zwei von 21 möglichen Punkten, Dynamo ist also alles andere als ein Lieblingsgegner des rheinischen Trainer-Veteranen. „Dynamo hatte sicherlich in einigen Situationen Pech in dieser Saison. Wie immer in dieser Liga wird diese Partie kein Selbstläufer. Die Tabellenposition spielt da nur eine untergeordnete Rolle“, erklärte Funkel vor dem Spiel. Der Fortuna-Coach muss die gesperrten Marcel Sobottka und Florian Neuhaus sowie Adam Bodzek (Fußverletzung) und im zentralen Mittelfeld Benito Raman (Sehnenreizung im Oberschenkel) ersetzen.

Der Dresdner Philip Heise traf per Freistoß zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Foto: Sebastian Kahnert © Sebastian Kahnert

Dynamo-Coach Uwe Neuhaus geht einen Tag nach seinem 58. Geburtstag mit großem Optimismus ins Spiel. „Denen, die behaupten, wir wären in Düsseldorf chancenlos, schließe ich mich nicht an“, so Neuhaus zur Partie, „die Situation, tabellarisch, hat sich zugespitzt. Wir müssen uns gegenseitig helfen und als Team, als Einheit auftreten. Das sind die Mittel, die wir am Montag dann auch brauchen werden.“ Die Statistik spricht für die Dresdner: Sie blieben in den letzten fünf Spielen gegen die Fortuna ohne Niederlage. Den letzten Düsseldorfer Erfolg gegen Dynamo gab es im November 2011 (2:1).

Wer ist der Zuschauermagnet? Die Zuschauerzahlen der 2. Liga in der Saison 2016/17 18. Platz: Der SV Sandhausen liegt mit 7.251 Zuschauern im Durchschnitt abgeschlagen auf den letzten Platz. © dpa 17. Platz: Auch im Erzgebirge bei Aue sind die Zuschauerzahlen übersichtlich. 8.200 Fans sehen im Durchschnitt die Spiele in Sachsen. © dpa 16. Platz: Vor einigen Jahren spielte die SpVgg Greuther Fürth noch in der Bundesliga. Damals kamen wesentlich mehr Fans. In dieser Saison is es mit 8.898 Zuschauern pro Spiel recht überschaubar. Auch sportlich finden sich die Fürther eher im Tabellenkeller wieder. © dpa 15. Platz: Bernd Hollerbach kann zufrieden sein. Seine Würzburger Kickers stehen als Aufsteiger auf Platz acht und sind mit 11.552 pro Spiel ebenso auf einem guten Weg. © dpa 14. Platz: Der 1. FC Heidenheim zieht 12.085 Fans im Schnitt an die Brenz. © dpa 13. Platz: Der Karlsruher SC erwartet pro Spiel 15.482 Zuschauer und ist somit in dieser Saison nur zur Hälfte ausgelastet. © dpa 12. Platz: So dunkel und leer ist es nicht immer bei Arminia Bielefeld. Pro Zweitligaspiel erwartet der Verein mit ihrem neuen Trainer Jürgen Kramny 16.311 Zuschauer pro Spiel. © dpa 11. Platz: Im Revier muss der VFL Bochum sich nicht nur gegen die Zweitligisten beweisen, sondern auch gegen die naheliegenden Erstligisten wie den BVB oder Schalke 04. Die großen Clubs nehmen sicher den einen oder anderen Fan weg, sodass die Bochumer auf einen Durchschnitt von 17.148 Zuschauern pro Spiel kommen. © dpa 10. Platz: Sie dürfen in der großen Arena ran. 1860 München trägt seine Heimspiele in der Allianz Arena aus, kommt aber nur auf einen Zuschauerdurchschnitt von 21.033 Fußballfans. Auch sportlich läuft es für die „Löwen“ trotz der eigenen hohen Ansprüche nicht rund. © dpa 9. Platz: Sportlich marschiert die Eintracht aus Braunschweig vorweg. 27 Punkte in 13 Spielen sind auf dem Konto der Braunschweiger zu finden. Doch mit durchschnittlich 21.063 Zuschauern müssen sich die Niedersachsen in Sachen Zuschauern einigen Ligarivalen geschlagen geben. © dpa 8. Platz: Im Keller sind die Zuschauerzahlen des 1. FC Union Berlin ganz sicher nicht. Trainer Jens Keller und seine Mannschaft können sich auf durchschnittlich 21.433 Zuschauer verlassen. Auch sportlich läuft es immer besser. © dpa 7. Platz: Nach einem verkorksten Saisonstart hat sich der 1. FC Kaiserslautern gefangen. Der Betzenberg bebt trotzdem noch immer wie in den guten alten Zeiten: 26.687 Zuschauer pro Spiel. © dpa 6. Platz: Das Stadion der Fortuna aus Düsseldorf zählt zu den schönsten in Deutschland. Sogar das Dach ist schließbar. Doch mit 27.458 Zuschauern pro Spiel liegt die Auslastung nur bei knapp der Hälfte. Dafür sind die Düsseldorfer sportlich derzeit im Aufwind (Platz 5). © dpa 5. Platz: Dynamo Dresden kann auf einen guten Saisonstart zurückblicken. Der Aufsteiger kann sich zudem auf seine Fans verlassen und muss sich mit 29.126 Zuschauern pro Spiel nur knapp dem Viert- und Drittplatzierten geschlagen geben. © dpa 4. Platz: Das Millerntor ist eines der traditionsreichsten Stadien, auch die Zuschauerzahlen belegen das: Mit durchschnittlich 29.376 Fans im Rücken trägt die Elf des FC. St Pauli ihre Heimspiele aus. © dpa 3. Platz: Der 1. FC Nürnberg kommt sportlich immer besser in Tritt und auch bei den Zuschauern läuft es bei den Franken. Durchschnittlich besuchen 29.713 Zuschauer die Spiele des Clubs. Allerdings hat das Stadion ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Plätzen, sodass trotz des hohen Zuschauerschnitts viele Plätze leer bleiben. © dpa 2. Platz: Hannover 96 hängt fast alle anderen Zweitligisten in Sachen Zuschauerzahlen locker ab. Mit 36.766 Zuschauer pro Spiel können die „Roten“ bisher sogar fast den Besucherdurchschnitt aus der Abstiegssaison (knapp 40.000 Zuschauer pro Spiel) halten. © dpa 1. Platz: Nur der VfB Stuttgart kann den „Roten“ in Sachen Fans das Wasser reichen. Der Zweite der Liga kann einen Zuschauerdurchschnitt von 49.568 aufweisen und bricht damit alle Rekorde: Mehr Zuschauer als in der Meister-Saison 2006/07, Zweitliga-Spitze europaweit, mehr Zuschauer als Inter oder PSG - einfach überragend. Die Stuttgarter halten zudem Platz 16 im europäischen Zuschauerranking. © dpa

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele der 2. Liga hält seit dieser Saison Sky. Es gibt damit nach fast 25 Jahren keine Live-Übertragungen mehr aus dem „Fußball-Unterhaus“ im Free-TV. Der Pay-TV-Sender überträgt Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden am Montag auf den Kanälen Bundesliga 1 und HD ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Hansi Küpper, Esther Sedlaczek moderiert live aus Düsseldorf.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Zweitliga-Spiels Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden gibt es im Free-TV später am Montagabend ab 22.10 Uhr bei „100 % Bundesliga“ bei NITRO.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Zweitliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

