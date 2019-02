Fortuna Düsseldorf verpflichtet Heiko Westermann - als Jugendtrainer

Lutz Pfannenstiel hat noch einmal zugeschlagen! Der Boss von Fortuna Düsseldorf hat Heiko Westermann an den Rhein gelotst - als Jugendtrainer. Das gaben die Düsseldorfer am Freitag bekannt.

Westermann wird in Düsseldorf neuer Co-Trainer der U17. Dort assistiert er Ex-Fortuna-Profi Jens Langeneke als zweiter Co-Trainer. Sein erstes Spiel an der Seitenlinie wird Westermann am 17. Februar haben. Dann trifft Fortunas B-Jugend auf die vom MSV Duisburg in der B-Junioren-Bundesliga West.