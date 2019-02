Fortuna-Boss Lutz Pfannenstiel verrät: So kurios laufen Transferverhandlungen im Winter ab

Spielerangebote per WhatsApp und stundenlanges Telefonieren - Lutz Pfannenstiel, Boss von Fortuna Düsseldorf, verrät, wie irre Transferverhandlungen ablaufen! "Telefonverbot gibt es für mich nur beim Essen. Transferzeit bedeutet immer auch ein ständiger Austausch zwischen Scouting-Team, Trainerteam, Aufsichtsrat, Vorstandskollegen plus Berater und Spieler. Ich führe am Tag über 100 Gespräche am Telefon", sagte er der Bild.

Vor allem im Winter geht es auf dem Transfermarkt hoch her. Unzufriedene Spieler suchen neue Vereine, bei denen sie Spielpraxis sammeln können. Teams, die die Hinrunde verhauen haben, suchen möglichst kostengünstige und schnelle Verstärkungen. Zumeist explodieren dadurch die Preise auf dem Transfermarkt. Gar nicht so leicht für Sport-Vorstand Lutz Pfannstiel da den Überblick zu behalten.

Pfannenstiel: Spieler per WhatsApp angeboten

"Da kommen wahnsinnig viele E-Mails und teils richtige Bewerbungsbögen per WhatsApp herein. Darüber erhält man oft Lebensläufe der Spieler. Einer der Hauptjobs der Scouting-Abteilung ist es herauszufiltern, an welchen Spielern man kein Interesse hat. Sonst verliert man den Überblick", erklärte Pfannenstiel der Bild. Dabei helfen auch Scouting-Plattformen, auf denen Spieler inklusive aller Daten gelistet sind.

Wenn Pfannenstiel einen Spieler für interessant hält, geht die Arbeit erst richtig los. "Talent schlägt nicht alles", sagt er. "Insofern ist auch - ich nenne es einmal Detektivarbeit - Teil des Scoutings: Aus welcher Familie kommt der Spieler? Was hat er für ein Umfeld? Wer sind seine Freunde? Alles spielt eine Rolle."

Kownacki: Fortuna sticht Schalke aus

Leicht ist es für die Fortuna allerdings auf dem Transfermarkt nicht. "Wir haben weniger Geld zur Verfügung als alle anderen Bundesligaklubs, entsprechend haben wir eine andere Arbeitsweise. Man muss umtriebig sein, schneller sein als die finanziell besser gestellten Klubs und ein großes Netzwerk haben", sagt Pfannenstiel. So wie im Winter beim polnischen Stürmer Dawid Kownacki. Auch der FC Schalke 04 wollte ihn von Sampdoria Genua verpflichten - kam aber zu spät. Laut Express schloss der Pole zudem einen Wechsel nach Gelsenkirchen "kategorisch" aus. Pfannenstiel und die Fortuna waren schneller und liehen den 21 bis Saisonende aus - mit Kaufoption.

Bis ein Transfer allerdings wirklich getätigt ist, dauert es seine Zeit. Vom ersten Sichten des Spielers bis zur Vertragsunterschrift sind viele Personen an einem Transfer beteiligt. "Viele Berater arbeiten mit Partnern im Ausland. Das Scouting- und Analyse-Team ist mit dabei, der Mannschaftsarzt für den Medizincheck. Am Ende treffen wir dann im Vorstand und in Absprache mit dem Aufsichtsrat die Entscheidung, ob der Transfer getätigt wird", erklärt Pfannenstiel.