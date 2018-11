Bundesliga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf empfängt Mainz 05

Das Understatement des Gegners löst beim FSV Mainz 05 keine Überheblichkeit aus. "Wir sind sicher nicht der Favorit, sondern wie immer in der Außenseiterrolle", sagte Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel vor dem Duell in der Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Mainz-Trainer Sandro Schwarz hält dagegen. "Wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen, ob wir nun Favorit sind oder nicht. Wir wollen der Partie fußballerisch unseren Stempel aufdrücken. Das Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte", erklärte Mainz-Trainer Sandro Schwarz.