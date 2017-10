Foto aufgetaucht! Warum trifft sich Guardiola mit Bayern-Boss Hoeneß in München?

Medhi Benatia

Gut 28 Millionen Euro ließ sich Bayern München 2014 die Dienste von Medhi Benatia kosten. Der Marokkaner war beim AS Rom der überragende Verteidiger der Serie A und dementsprechend groß waren die Erwartungen. Doch unter Guardiola kam Benatia nie in Tritt, absolvierte in seiner ersten Saison nur 15, in seiner zweiten 14 Bundesliga-Spiele. Im Sommer kehrte der 29-Jährige nach Italien zurück.