Francesco Friedrich auf dem Weg zum Bob-Olymp

Ja. Wenn wir zum fünften Mal in Folge Zweier-Weltmeister werden, würden wir den Uralt-Rekord des Italieners Eugenio Monti, der das von 1957 bis 1961 geschafft hat, einstellen. Das ist die Voraussetzung, um mein großes Ziel im kommenden Jahr zu erreichen. Dann will ich mir bei der WM auf meiner Heimbahn in Altenberg mit dem sechsten Sieg hintereinander den alleinigen Rekord holen. Das wäre dann wohl schwerlich von anderen zu überbieten. Das ist ein großer Antrieb. Und langfristig wäre es ein Riesending, bei den nächsten Spielen in Peking den Doppelsieg zu wiederholen. Das hat auch noch keiner geschafft. Jetzt wollen wir aber erstmal in Whistler unsere Titel verteidigen.

Sie waren nach den Olympiasiegen als einziger deutscher Pilot für die Weltcups gesetzt. Haben Sie es da also etwas ruhiger angehen können?

Ja und nein. Durch den ganzen Trubel nach Olympia sind wir schon deutlich später in die Vorbereitung gestartet als sonst. Es war ja auch wichtig, zu regenerieren, Zeit mit der Familie zu verbringen, die mir immer den Rücken freihält. Während ich in der letzten Saison rund 20 Wochen unterwegs war, komme ich in diesem Jahr auf 14 Wochen. Trotzdem ist natürlich nicht leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Da müssen Kompromisse gefunden werden. Jetzt sehe ich meine Frau Magdalena und unseren zweieinhalbjährigen Sohn Karl vier Wochen nicht, Das ist schon hart. Obwohl ich trainingsmäßig etwas kürzergetreten bin, fehlt es mir aber nicht an der Fitness. Da haben wir seit Jahren ein gutes System, bei dem ich genau weiß, was mein Körper braucht und wann ich Gas geben muss. Geholfen hat uns natürlich, dass wir nicht durch die Qualifikation mussten, sondern die Zeit für Materialtests nutzen konnten. So haben wir sogar 70 bis 80 Fuhren mehr absolviert als in der Olympia-Saison, konnten an unheimlich vielen Kleinigkeiten feilen. Das zahlt sich aus und ist auch wichtig, denn man will ja von Jahr zu Jahr besser werden.