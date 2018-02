Francis Banecki: "Einfach nur Fußball spielen"

Christoph Metzelder (TuS Haltern): Den ehemaligen Nationalspieler zog es 2013 nach seiner Profi-Karriere mit Stationen bei Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04 zurück zu den Wurzeln - zu seinem ersten Jugendklub TuS Haltern. Allerdings lief der heute 37-Jährige nur einmal für die erste Mannschaft in der Landesliga auf und einige Male in der zweiten und dritten Mannschaft in der Bezirks- und Kreisliga.

Christoph Metzelder (TuS Haltern): Den ehemaligen Nationalspieler zog es 2013 nach seiner Profi-Karriere mit Stationen bei Borussia Dortmund, Real Madrid und Schalke 04 zurück zu den Wurzeln - zu seinem ersten Jugendklub TuS Haltern. Allerdings lief der heute 37-Jährige nur einmal für die erste Mannschaft in der Landesliga auf und einige Male in der zweiten und dritten Mannschaft in der Bezirks- und Kreisliga. © dpa