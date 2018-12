Der FC Bayern wird die zum Saisonende auslaufenden Verträge seiner langjährigen Leistungsträger Franck Ribery und Arjen Robben offenbar nicht verlängern. Dies deutete Präsident Uli Hoeneß bei einem Fanclub-Treffen am Sonntag an. "Die machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", sagte der 66-Jährige in Kersbach. Ribery (35) spielt bereits seit 2007 in München, zwei Jahre später stieß Robben (34) zum Team. Beide entwickelten sich in den Folgejahren zu absoluten Top-Stars und krönten ihre FCB-Karriere mit dem Champions-League-Triumph 2013.