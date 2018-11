Der Eklat um die Ohrfeige nimmt noch einmal an Fahrt auf. Franck Ribéry, der Superstar des FC Bayern München, soll einen französischen TV-Mitarbeiter nach der Pleite in Dortmund am vergangenen Wochenende geohrfeigt habe. Einem Medienbericht zufolge soll Ribéry sich bei diesem inzwischen entschuldigt haben. Wie der Kicker berichtete, trafen sich der 35-jährige Fußballprofi und sein Landsmann Patrick Guillou am Mittwoch in München.

Doch der Ärger geht weiter: Wie die Bild nun berichtet, sollte Ribéry eigentlich am Donnerstagabend der Sport-Bambi überreicht werden. Doch nach dem Ohrfeigen-Ärger nahm Veranstalter Burda davon kurzfristig wieder Abstand.

Wofür sollte der Offensivspieler den Preis überhaupt erhalten?