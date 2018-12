Hasan Salihamidzic kündigt Bayern-Ende von Franck Ribery an: "So wird es auch sein"

Erst Arjen Robben - jetzt Franck Ribery: Die Flügelzange des FC Bayern München steht wohl endgültig vor dem Aus. Nachdem Robben sein Ende beim FCB selbst verkündet hatte, hat nun Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die Zukunft von Ribery im Klub gesprochen. Der 35-Jährige besitzt nur noch einen Vertrag bis Saisonende - und dabei wird es wohl auch bleiben. "Der Präsident hat davon gesprochen. Ich denke, so wird es auch sein. Es ist ein Jahr der Veränderungen" , so Salihamidzic deutlich vor dem Abflug der Bayern-Stars zum Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sagte Anfang Dezember bereits: "Die machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern."

Ribery mit schwacher Saison beim FC Bayern

Ribery (35) spielt bereits seit 2007 in München, zwei Jahre später stieß Robben (34) zum Team. Beide entwickelten sich in den Folgejahren zu absoluten Top-Stars und krönten ihre FCB-Karriere mit dem Champions-League-Triumph 2013.

Die Routiniers hatten im vergangenen Sommer neue Einjahresverträge bei den Bayern unterzeichnet. Während Robben in der laufenden Saison auf fünf Tore in 15 Pflichtspielen kommt, blieb Ribery bisher hinter seinem gewohnten Leistungsniveau zurück. In 19 Einsätzen brachte er es lediglich auf einen Treffer. Die Bayern kündigen schon seit Wochen eine große Transferoffensive für den kommenden Sommer an. Offenbar sollen dann auch neue Stars für die offensiven Außenbahnen kommen.