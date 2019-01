Skandal um Franck Ribéry: Lothar Matthäus macht sich über FC-Bayern-Star lustig

Ein Rekordnationalspieler teilt aus: Nach der Affäre um Franck Ribéry, das vom Star des FC Bayern München verzehrte goldene Steak und die heftige Twitter-Tirade Ribérys im Anschluss daran hat sich nun der Sky-Experte Lothar Matthäus zu Wort gemeldet. Ribéry muss sich den Spott des ehemaligen Bayern-Profis gefallen lassen, der sich auf Facebook mit einem Foto über den 35-Jährigen lustig machte.

Ribéry verbreitete am Samstag via Twitter und Instagram obszöne Beleidigungen - eine Reaktion auf Kritik an einem vergoldeten Steak, das dem Spieler vor einigen Tagen in einem Nobelrestaurant in Dubai serviert worden war. Unter anderem hieß es dabei: „Fi… eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum.“ Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagierte schließlich am Sonntag und verkündete die Konsequenzen in Form einer "sehr hohen Geldstrafe" für den Routinier. „Die Wortwahl kann der FC Bayern nicht akzeptieren", sagte Salihamidzic.

Matthäus spottet über Ribéry: "...aber nur mit Golden Toast"

Matthäus scheint die Aufregung um Ribéry vor allem komisch zu finden. Auf Facebook postete er - offenkundig aus dem Urlaub - ebenfalls ein Foto mit Essen. Im Gegensatz zu Ribéry, der sich mit einem goldenen Steak ablichten ließ, posierte Matthäus mit Austern und der knackigen Zeile: "Familien Dinner - aber nur mit Golden Toast..."

Ribéry: "Macht euch keine Sorgen, es geht mir gut"

Ribéry reagierte am Sonntagabend über Twitter auf die Vorfälle vom Vortag. „Macht euch keine Sorgen, es geht mir gut. Und nun zurück zum ernsten Geschäft, wir haben eine Menge Arbeit vor uns“, schrieb der 35 Jahre alte Franzose. „Großartige Atmosphäre hier im Team in Doha, so wie es sein soll!“ Die Bayern bereiten sich derzeit im Trainingslager in Katar auf die Rückrunde in der Bundesliga vor.