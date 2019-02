Franck Ribéry: Erneut Wirbel beim FC Bayern - Franzose provoziert Eklat im Training

Schon wieder Unruhe um Franck Ribéry beim FC Bayern München! Der Altstar provozierte im Abschlusstraining des Tabellendritten Ärger - vor dem so wichtigen Spiel gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) am Samstagabend. Der 35-Jährige verließ das Training des FCB nach Informationen der Bild ohne Vorwarnung oder Absprache mit Trainer Niko Kovac am Freitagmittag vorzeitig und trottete ohne Blick zurück sichtlich gefrustet in die Kabinen.

Was war passiert? Offenbar hatte Kovac kurz vor Abschluss des letzten Trainings vor dem Klassiker gegen Schalke 04 keine guten Nachrichten für Franck Ribéry. Anders ist dessen Ausraster kaum zu erklären. Ribéry soll sich laut Bild noch vor dem Ende des Trainings wutentbrannt seiner Handschuhe entledigt haben und kommentarlos in den Kabinentrakt des Trainingsgeländes an der Säbener Straße gestapft - sehr zur Überraschung seiner Teamkollegen!

Franck Ribéry erneut nicht in der FCB-Startelf?

Die wahrscheinlichste Variante: Kovac teilte seiner Mannschaft mit, welche Spieler gegen S04 in der Startelf stehen würden. Ribéry ist wohl wieder nicht dabei. Der französische Oldie hatte die ersten drei Bundesliga-Spiele seit Rückrundenbeginn mit einem Muskelfaserriss gefehlt, kam zuletzt im DFB-Pokal bei Hertha BSC (3:2 nach Verlängerung) immerhin zu einem Kurzeinsatz über 30 Minuten. Für die Startelf reicht es wohl noch nicht - da hat Youngster Kingsley Coman die Wachablösung auf seiner Position geschafft. Nicht umsonst suchen die Bayern schon nach Nachfolgern für Ribéry,

Ribéry, der bereits 410 Spiele für den FC Bayern absolviert hat (darunter sind 262 Einsätze in der Bundesliga), sorgt nicht zum ersten Mal in dieser Saison für Ärger beim FCB. Vor allem seine vulgäre Schimpftirade aus der Winterpause ist vielen Fans noch allzu präsent. Der Franzose hatte sich im Trainingslager im berühmten Restaurant "Nusr-Et" ein Ribeye-Steak mit Gold-Kruste auf seinem Teller anrichten lassen. Preis: 1200 Euro. Als er daraufhin teils scharfe Kritik über sich ergehen lassen musste, rastete Ribéry aus und setzte zu einer harten Abrechnung mit Neidern und Journalisten in den sozialen Medien an.

Nicht der erste Ribéry-Eklat beim FC Bayern

Der FC Bayern belegte seinen Star, der den Klub wohl am Ende der Saison nach zwölf Jahren verlassen wird, daraufhin nach Angaben von Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit "einer hohen Geldstrafe". Im November 2018 geriet der Linksaußen ebenfalls in die Schlagzeilen: Nach dem Spiel gegen den BVB schlug er einen französischen TV-Experten und musste sich dafür öffentlich entschuldigen. Bereits im September hat er nach SPORTBUZZER-Informationen am Rande der Partie gegen Leverkusen außerdem einen Fotografen attackiert.