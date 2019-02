FC Bayern: Ribéry gibt Interview in Frankreich - über seine Zukunft und das Goldsteak

Anderthalb Monate später meldet Ribéry sich in einem großen Interview mit der L'Equipe zu Wort. Zuvor war er vom FCB zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ribéry verteidigt sich vehement. "In meinem Privatleben mache ich, was ich will." Den Leuten in den Medien und den sozialen Netzwerken könne es egal sein, was er esse.