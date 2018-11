Franck Ribéry: FC-Bayern-Star kassiert nach Eklat Wirkungstreffer im Training

Für einen Eklat sorgte Ribéry, als er wegen Sex mit einer minderjährigen Prostituierten zum Fall für die Staatsanwaltschaft wurde. 2009, so sagte Ribéry später aus, kam es zwischen dem Bayern-Star und der damals 17-jährigen Zahia Dehar zu sexuellen Handlungen in einem Luxushotel in München. In Frankreich liegt die Höchststrafe für Sex mit einer minderjährigen Prostituierten bei drei Jahren Haft und 45 000 Euro. Im Januar 2014 wurden Ribéry und der ebenfalls beschuldigte Karim Benzema von einem Pariser Gericht freigesprochen, nachdem beide eingeräumt hatten, mit Dehar Sex gehabt zu haben. Dabei hätten sie Dehars wahres Alter jedoch nicht gekannt. © imago/Jan Huebner