Kommentar: Franck Ribery ist für den FC Bayern nicht mehr tragbar

Diese Maßlosigkeit zeigt sich in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Luxus und Dekadenz mancherorts zunehmend verschwimmen, nicht allein in Riberys extravaganter Speisewahl. Sie zeigt sich in seiner Wortwahl und seinem offenkundigen Selbstverständnis. Zur Erinnerung: Ribery stellte das Video mit besagtem Stück Fleisch und besagtem Blattgold selbst ins Internet. Er wollte zeigen, was er hat. Präsentieren, was er kann. Für Ribery gab es nur einen Schluss: Dass, was er da tut, ist toll. Für den 35-Jährigen völlig unverständlich: Man kann das auch anders sehen. Ein Szenario, das im Kosmos Ribery offenbar für Kontrollverlust sorgte.