Im Video: Basketballer veräppeln Bayern-Star Franck Ribéry – und spenden Goldsteak-Geld! 

Die Lacher hatten sie ganz klar auf ihrer Seite. Die Fraport Skyliners, der Basketball-Bundesligist aus Frankfurt am Main, hat ein Video gedreht, in welchem sie den Goldsteak-Ärger um Fußballstar Franck Ribéry aufs Korn nehmen. Das finale Produkt wurde am Donnerstag über die Social-Media-Kanäle des Vereins gepostet.

Über dem Video prangt der Spruch: "An alle Mütter, Großmütter und Stammbäume - WIR HABEN EUCH ALLE LIEB!" Eine Anspielung auf die Ribéry-Reaktion auf die Kritik vieler User.