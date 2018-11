Durch einen weiteren Vorfall litt Ribérys Ansehen in der Heimat, auch wenn er am Ende freigesprochen wurde. 2009 hatte er Sex mit einer 17 Jahre alten Prostituierten in einem Luxushotel, wie er später zugab. In Frankreich liegt die Höchststrafe für Sex mit einer minderjährigen Prostituierten bei drei Jahren Haft und 45 000 Euro. Im Januar 2014 wurden Ribéry und der ebenfalls beschuldigte Karim Benzema von einem Pariser Gericht freigesprochen, weil sie das wahre Alter der Dame nicht gekannt hatten. © imago/Sven Simon