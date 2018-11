"Bon appétit": Franck Ribéry reagiert auf Spruch eines FC-Bayern-Fans

Am Dienstagabend setzte sich der FC Bayern München mit 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon durch. Noch während der Partie fühlte sich ein Fan des deutschen Rekordmeisters scheinbar dazu angehalten, in Richtung Franck Ribéry zu schreiben.

Ribéry traf zum 4:1 für die Bayern

Der Franzose stand für den FC Bayern auf dem Platz. Twitter-User @iMia_san-FCB schrieb: "Wenn jetzt noch der Ribéry ein Tor macht, dann fresse ich einen Besen." Und was passierte nur zwei Minuten später? Klar. Der zuletzt häufig kritisierte Offensivspieler Ribéry traf zum 4:1 für seinen Verein.