Der Wirbel um den Internet-Ausraster von Franck Ribéry hat nach Ansicht von Teamkollege Thomas Müller keinen großen Einfluss auf die Rückrunden-Vorbereitung des FC Bayern . "Natürlich sind das immer Themen, die ein bisschen Unruhe reinbringen. Aber eher für unseren Sportdirektor, unsere Vereinsvorsitzenden oder die Presseabteilung. Für uns als Mannschaft ist das nicht wirklich relevant", sagte der Nationalspieler am Sonntag in Doha.

Müller: "Wenn Franck sich angegriffen fühlt..."

Müller weiter: "Wir wissen, dass Franck ein absoluter Mannschaftsspieler ist. Und wenn er sich angegriffen fühlt, ist es schon öfter vorgekommen, dass er sich um Alles auf der Welt verteidigt. Vielleicht mit Mitteln, die dann für andere durchaus überzogen sind. Er sieht das selbstverständlich dann eben anders, weil er anders fühlt." Ribery hatte am Samstag eine vulgäre Schimpf-Tirade über die sozialen Netzwerke verbreitet . Der Franzose sah sich offenbar dazu berufen, nachdem es in manchen Medien und im Internet erhebliche Kritik daran gegeben hatte, dass sich Ribery in einem Video ein mit Blattgold ummanteltes Steak zubereiten ließ.

Ribery wütete gegen seine Kritiker und vergriff sich dabei mehrfach im Ton. So hieß es in seinen Posts unter anderem: "Fi… eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum." Der FC Bayern sanktionierte den 35-Jährigen für den Ausbruch. "Die Wortwahl kann der FC Bayern nicht akzeptieren", sagte der Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag im Trainingslager in Katar, verwies auf die Vorbildfunktion des Spielers und sprach von einer "sehr hohen Geldstrafe".