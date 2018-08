Schock für FC Bayern: Ribery bricht Training nach Blut-Unfall ab

Franck Ribéry hat die erste Einheit des FC Bayern München im Trainingslager am Tegernsee mit einer Platzwunde am Kopf abbrechen müssen. Der Franzose prallte bei einer Übung am Donnerstagabend gegen den Pfosten eines abseits des Spielfeldes stehenden Tores und musste behandelt werden. Danach wurde er mit einer Bandage am Kopf in die Kabine gebracht. Sky-Reporter Uli Köhler schrieb über Twitter von einem "schlimmen Trainingsunfall". Er soll sich auf eine Flanke konzentriert haben - und bemerkte dabei den Pfosten des Tores nicht.