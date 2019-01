Wirbel um Gold-Steak: Frau von Bayern-Star Franck Ribéry schießt gegen Kritiker – "Kurz vorm Erbrechen" 

Wahiba Ribéry: "Armes Frankreich"

Nun meldet sich Wahiba Ribéry, die Ehefrau des Fußballers, via Instagram zu Wort. In Ihrer Insta-Story postete sie die schriftliche Attacke eines Unbekannten (übersetzt: "Es ist eine Schande, ein Steak für 1200 Euro zu essen, bei all der Armut") und schrieb dazu: „Das ist nur ein Beispiel von den Nachrichten, die ich bekommen habe. Macht euch keine Sorgen, uns geht’s gut. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr uns bis in die Küche verfolgt. Ich erspare euch den Rest, ich bin kurz vorm Erbrechen, glaubt mir. Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt!“