Sollte der FC Bayern Franck Ribérys Vertrag doch verlängern? Der Zweikampf der Woche

Er war der große Matchwinner zum Jahresabschluss: Der Franzose Franck Ribéry schoss beim 3:0-Sieg des FC Bayern München am Samstagabend in Frankfurt zwei Tore und zeigte auch sonst eine bärenstarke Leistung. Doch eine Frage bleibt: Wie geht es mit dem 35-Jährigen nach dieser Saison weiter? Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Ja, Ribery ist noch immer eine Waffe

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Wenn Stars wie Thomas Müller oder Niklas Süle, aber auch Bayern-Trainer Niko Kovac geradezu niederknien, um die Einstellung eines Profis hervorzuheben, dann kann es nur um Franck Ribery gehen.

Mit welchem Eifer, mit welcher Leidenschaft er trotz seiner 35 Jahre noch in jedem Training, in jeder Partie ans Werk ginge, sei absolut vorbildlich - so die warmen Worte in Richtung des Franzosen.

Doch nicht nur das: Mit vier Treffern in den letzten drei Spielen hat Ribery maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Bayern dem BVB wieder etwas auf die Pelle gerückt ist. Er hat gezeigt, dass er noch immer eine Waffe ist, war auch bei der Niederlage in Dortmund der gefährlichste Münchner.

Es wäre geradezu fahrlässig, freiwillig auf so einen Mann zu verzichten, der auch von der Bank ein Spiel jederzeit entscheiden kann. Man muss ihm nur verklickern, dass seine Rolle in der nächsten Saison eine andere ist. Doch bei allem Ehrgeiz wird Ribery auch das akzeptieren und bis zum letzten Tag alles dafür geben, seine ungeheure Titelsammlung noch weiter auszubauen.