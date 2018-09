Vertrag bis 2021: Werder Bremen verlängert mit Sportchef Frank Baumann

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Sportchef Frank Baumann bis 2021 verlängert. Das teilte Werder am Donnerstag mit. Baumanns bisheriger Vertrag war noch bis 2019 gültig.

„Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt“, sagte Aufsichtsratschef Marco Bode. „Er hat mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert.“