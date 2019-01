Frank Obermeyer, Coach der 96-Legenden, im XXL-Interview: "Box-to-Box? Was soll das?"

Sie könnten meine Söhne sein. Mein Ältester ist 50 Jahre, der zweite 47, meine Tochter ist 44 Jahre alt. Außer Karsten Surmann natürlich. Wenn er mal ein Kilo abnehmen würde, nehme ich ihn auch mit zum Legenden-Pokal. Pokal kann er ja. Aber die meisten sind so alt wie meine Söhne, wie Hakan Bicici. Er ist so alt wie mein zweiter Sohn.

Nein. Viele Spieler sind irgendwo Trainer oder Scout. Ich habe in dieser Woche ein bisschen gezittert, ob Dabro (Christoph Dabrowski, Anm. d. Red.) Interims-Trainer bei den Profis wird. Nicht falsch verstehen: Ich wünsche es ihm, aber für unsere Traditionsmannschaft wäre es schlecht. Thomas Brdaric ist in Erfurt Trainer. Ich hatte schon gehofft, dass Erfurt pleite geht, damit Thomas bei uns spielen kann (lacht). Ich freue mich unglaublich, dass Stevie (Steven Cherundolo, Anm. d. Red.) Zeit hat. Ernsthaft, ich freue mich für die Jungs, dass sie einen tollen Job haben. Sie sind mir alle ans Herz gewachsen, sonst könnte man das nicht 20 Jahre lang machen.

Es wird ein Stelldichein der Altstars: Am Sonntag, 27. Januar, kicken die Bundesliga-Legenden von Hannover 96, Mainz 05, Schalke 04, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, des Hamburger SV und der TOTO Allstars um den SPORTBUZZER Pokal präsentiert von Radio 21. Ab 13 Uhr rollt in der Swiss Life Hall der Ball, Tickets gibt's für 8 Euro an der Tageskasse oder im Vorverkauf in den Geschäftsstellen von HAZ und NP. Der SPORTBUZZER hat im Vorfeld ausführlich mit Frank Obermeyer, dem Coach der 96-Legenden gesprochen.

Mit absoluter Härte. Er war für mich der perfekteste Traditionsspieler. Wenn Hakan in Bochum, Hamburg, auf Mallorca, Fuerteventura oder Polen aufspielte, dann begeistere er die Leute. Er konnte alles, hatte Blödsinn im Kopf und war spielerisch über-überragend, überall sehr beliebt. Wenn wir zum Turnier eingeladen wurden, wurde ich immer gefragt: Kommt Hakan auch mit? Er war unser Star, spielerisch vergleichbar mit Darius Wosz. Aber Wosz war natürlich nicht so ein Komiker wie Hakan.

Ja, am Mittwoch fahre ich zu ihm. Er wohnt mit seiner Mutter zusammen in einer Einrichtung. Da bin ich jedesmal fix und fertig. Martin Groth, mit dem ich häufiger zu Hakan fahre, fragt mich dann auch: Meinst Du, Trainer, dass Hakan uns bemerkt und gehört hat? Ich weiß es nicht.

Nein. Das wollte ich auch nicht mehr. Ich spüre das. Wenn wir ihn besuchen, dann sehe ich auch andere junge Menschen. Die schlafen. Schlafen und wachen nicht auf. Wir werden Hakan nicht vergessen. Aber in den ersten Spielen danach war die Stimmung in der Kabine nur traurig. Ich rede ja immer viel, mache oft Späße, aber das hat in der Zeit auch nicht geholfen.

Ja. Aber das war so: Er wurde in Bochum zum Spieler des Turniers gewählt, da stand der schon unter der Dusche. Ich sagte ihm Bescheid. Er sagte: Trainer, das glaub' ich dir nicht. Der Peschel und der Wosz haben doch wieder gewonnen. Nein, sag' ich wieder, Du musst da raus. Da ist der Hakan nackend raus, nur mit 'nem Badetuch. Was meint Ihr, was da in der Halle los war?

Wie denn? Muss man den Ex-Stars nicht alles hinterhertragen?

Ich war selbst ja mal Profi. Sie sind in ihrer Karriere schon sehr verwöhnt worden. Aber ich habe einen guten Draht, bei mir ist kein Spinner dabei. In Helge Sandström habe ich außerdem einen erstklassigen Betreuer. Er fiel mal aus, ich kam gerade aus der Klinik. Da teilte Altin alle Aufgaben unter den Spielern auf, ich musste gar nichts mehr machen.

Was für ein System spielt eine Legendenmannschaft?

Draußen 3-5-2 oder 4-3-3. Ich liebe den schönen Fußball, den wir auch spielen können. Wir haben tolle Leute dabei. Das ist natürlich eine andere Generation jetzt als bei Surmann oder Matze Giesel. Aber ich will die moderne Fußballsprache in der Kabine gar nicht hören. Box-to-Box? Was soll das? Mit Box komme ich klar, wenn einer mich fragt: Trainer, ist in der Box noch was drin? Dann bringe ich ihm halt 'ne Cola oder ein Wasser mit. Und Ketten tragen meine Tochter oder meine Frau am Hals. Falsche Neun, schöne Acht? Das ist alles nicht mein Ding.

Die schöne Acht schießt bei Ihnen auch Tore. Warum ist Lala das nicht früher eingefallen?

Das muss man wirklich die früheren Trainer mal fragen. Er trifft sensationell. Wahnsinn, dass er überhaupt spielen kann. Er hat so viele Eisenplatten in seinen Beinen. Bei den Pionieren wäre er der erste Mann. Wenn du 'ne Brücke bauen willst, da kannst du von Altin die Platten nehmen, da kommt jeder Panzer drüber. Dass der überhaupt noch spielen kann. Dasselbe mit Matze Giesel: Seine Knie hätten vor zehn Jahren schon im 96-Archiv stehen müssen oder als Ausstellungsstücke für Medizinstudenten. Und jedesmal ruft er mich an und erzählt mir: Trainer, ich bin so was von fit und fünfmal um den Maschsee gelaufen. Dieser Ehrgeiz, der ihn treibt, der fasziniert mich.