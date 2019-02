Frankfurt-Aufsichtsratsboss Steubing hofft auf Einigung wegen Trapp: PSG "schwimmt im Geld"

Trapp ist noch bis 2020 an PSG gebunden, hat dort aber wohl keine Zukunftsaussichten mehr. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (hr) könnte dementsprechend eine Ablöse im niedrigen zweistelligen Millionen-Bereich ausreichen, um den 28-Jährigen aus Paris loszueisen. "Die schwimmen im Geld. Dass die uns aussaugen müssen, glaube ich nicht", kommentierte Frankfurts Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing in der TV-Sendung "heimspiel!" im hr.

Rebic, Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für Euch in der Galerie zusammengestellt. ©

Doch auch in diesen Dimensionen wäre ein Deal für Trapp ein Transferrekord für die Hessen. Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Sommer 2017, als die Eintracht sieben Millionen Euro für Sébastien Haller an den FC Utrecht überwies. Der französische Stürmer könnte nun, zwei Jahre später, indirekt dabei helfen, Trapp dauerhaft an den amtierenden Pokalsieger zu binden. Haller hat sich gemeinsam mit seinen Sturm-Kollegen Luka Jovic und Ante Rebic in den Fokus zahlreicher internationaler Klubs gespielt. Sollte Frankfurt in der kommenden Transferperiode den Angeboten nachgeben, winken hohe Einnahmen, die einen Deal um Trapp finanziell stemmbar machen würden.