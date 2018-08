Frankfurt-Trainer Hütter greift durch: Fabian, Falette und Cavar aussortiert

Das Trio muss ab sofort in der Trainingsgruppe 2 arbeiten - an der Seite der ebenfalls aussortierten Spieler Daichi Kamada, Branimir Hrgota, Nelson Mandela Mbouhom und Marc Stendera. Falette und Fabian gehörten in der vergangenen Saison zum Kreis der Stammspieler unter Hütters Vorgänger Niko Kovac, der mit der SGE sensationell den DFB-Pokal gewann und im Endspiel die Bayern bezwingen konnte.