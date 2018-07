Frankreich erster WM-Finalist: Umtiti köpft Equipe Tricolore zum Sieg über Belgien

Thierry Henry: "Einen Spieler wie Henry, der alles hat, gibt es nur einmal auf der Welt", sagte sein kongenialer Partner beim FC Arsenal, Dennis Bergkamp, über Henry. "Alles" hat der vielleicht eleganteste Stürmer aller Zeiten auf jeden Fall in seinem Titelschrank: Weltmeister 1998, Europameister 2000, Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft und beim FC Arsenal Meister in England mit Arsenal, in Spanien mit dem FC Barcelona und in Frankreich mit der AS Monaco, mit Arsenal und Barcelona zudem Pokalsieger - Henrys Trophäenkabinett ist schier unglaublich. Von 2010 bis 2015 ließ er seine Karriere bei den New York Red Bulls ausklingen. Nach seinem Karriereende begann er als TV-Experte für Sky Sports zu arbeiten. Derzeit ist er außerdem Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft. © 2006 Getty Images