Frankreich nach Sieg im Finale gegen Kroatien zum zweiten Mal Weltmeister

In einem spektakulären Finale haben Frankreichs neue Fußball-Helden die Grande Nation 20 Jahre nach dem Heimtriumph zum zweiten WM-Titel geschossen. Angeführt von Matchwinner Antoine Griezmann feierte die "Équipe Tricolore" im torreichsten Endspiel seit 1966 einen 4:2 (2:1)-Triumph gegen den Überraschungsfinalisten Kroatien. Ein Eigentor von Ex-Bundesliga-Star Mario Mandžukić (18. Minute), Griezmann per Handelfmeter (38.), Paul Pogba (59.) und Kylian Mbappé (65.) vor 78 011 Zuschauern im ausverkauften Moskauer Luschniki-Stadion stürzten die Millionen Fans in der Heimat endgültig in den ultimativen Party-Rausch von den Champs-Élysées bis an die Côte d'Azur.

Kroatien konnte seinem Ruf als Comeback-Team nach mehrmaligem Rückstand nicht gerecht werden. Ivan Perišić (28.) erzielte den Ausgleich zum 1:1. Das 2:4 durch Mandžukić (69.) nach einem schweren Patzer von Frankreich-Torwart Hugo Lloris konnte keinen furiosen Schlussspurt mehr auslösen. Der zweite WM-Platz ist für Kroatien dennoch der größte Fußball-Erfolg nach dem dritten Platz vor 20 Jahren.

Deschamps folgt Beckenbauer und Zagallo

Frankreichs Trainer Didier Deschamps setzte sich mit dem Titel ein weiteres Denkmal: 1998 hatte er den Pokal als Kapitän entgegen genommen. Der 49-Jährige ist nach Franz Beckenbauer und Mario Zagallo der dritte Fußballer, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff gab es noch einmal eine kurze Erinnerung an deutschen Titelglanz. Philipp Lahm - WM-Kapitän der 2014-Champions - brachte mit dem russischen Model Natalja Wodjanowa den Goldpokal ins Stadion. Dann gehörte die größte aller Fußball-Bühnen den aktuellen Finalisten. Die favorisierten Franzosen hatten überraschend Mühe, ins Spiel zu kommen und leisteten sich riskante Tändeleien vor dem eigenen Strafraum. Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart - neben dem Kroaten Ante Rebic von Eintracht Frankfurt einer von zwei Bundesliga-Profis in den Startformationen - hatte mit Perišić auf der rechten Außenbahn große Mühe.

Mandzukic wird zum Pechvogel

Ein von Griezmann geschickt herausgeholter Freistoß war die erste viel versprechende Offensivaktion der Blauen. Erst in der Superzeitlupe war eindeutig zu sehen, dass der Franzose abhob, bevor Marcelo Brozović ihn am Bein traf. Und Mandžukić wurde zum Pechvogel. Griezmanns Freistoß berührte er mit dem Scheitel minimal, die Flugkurve veränderte sich entscheidend. Etwas ungläubig nahm der ehemalige Bayern-Stürmer sein Eigentor, das erste in einem WM-Finale, zur Kenntnis.

Frankreich in Noten: Die Einzelkritik zum WM-Finale gegen Kroatien Frankreich hat es geschafft! Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps ist zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister. 18 Jahre nach dem ersten Triumph in der Heimat krönten sich die Franzosen in Moskau zum Nachfolger der Deutschen. Der SPORTBUZZER hat die Noten der "Equipe Tricolore" in der Einzelkritik. © dpa Hugo Lloris – Note 4: Beim Gegentor machtlos, sonst wenig gefordert. Parierte in der 48. Minute stark gegen Ante Rebic. Nicht immer sicher in der Strafraumbeherrschung und offenbarte das beim (katastrophalen) 2:4. © dpa Benjamin Pavard – Note 3: Ging zu einem Kopfball, der eigentlich Varane gehörte und verursachte damit früh eine Konterchance der Kroaten. Selten mit der nötigen Zurückhaltung im Defensivzweikampf. © dpa Raphael Varane – Note 2: Rettete in höchster Not vor Mandzukic (49.), patzte Sekunden später aber. Insgesamt aber ein gewohnt solides Spiel von Frankreichs Abwehrchef. © dpa Samuel Umtiti – Note 2: Solide bis in die 45. Minute, als er nach einem Zweikampf mit Lovren am Boden blieb. Nicht wenige dachten an eine schlimme Knieverletzung, doch nur Minuten später war der Barca-Verteidiger wieder dabei. Rettete stark gegen Mandzukic und bleibt ein Fels in der Brandung. © Getty Lucas Hernandez – Note 2: Holte sich zeitig eine Gelbe Karte ab. Auf der linken Abwehrseite vor allem defensiv gefordert, mit starkem Pensum. Später durfte er zaubern, bereitete Mbappés 4:1 toll vor. © epa/Shutterstock N’Golo Kanté – Note 3: Frankreichs im Turnierverlauf wichtigster Spieler war vor dem 1:1 zu zögerlich, wie zu viele seiner Mitspieler. Ging nach 55 Minuten und war nicht so auffällig wie zuvor im Turnier. © epa/Shutterstock Blaise Matuidi – Note 2: Diente als zweite Absicherung neben Kanté und/oder N’Zonzi und war angesichts des passstarken kroatischen Mittelfelds um Modric und Rakitic vor allem hinten gebunden. © imago/ITAR-TASS Paul Pogba – Note 2: Leistete sich früh einen Ballverlust, der teuer hätte werden können. Der auffälligste Spieler der Franzosen konnte kaum glänzen. Traf in der 59. Minute im zweiten Versuch – starker Abschluss. © Getty Kylian Mbappé – Note 2: Anfangs eher mit Ballverlusten als genialen Aktionen, im zweiten Durchgang mit seinem Tempo immer wieder gefährlich – wie vor dem 3:1. Starkes eigenes Tor zum 4:1. © Getty Antoine Griezmann – Note 2: Trat den Freistoß, den Mandzukic ins eigene Tor abfälschte. Verwandelte den Handelfmeter sicher, sonst aber nicht so auffällig wie oft zuvor im Turnierverlauf. © Getty Olivier Giroud – Note 2: Ein Arbeitstier! Der Chelsea-Star ackerte vorn, schaffte Räume für Griezmann und Mbappé. Hätte sich ein Tor verdient gehabt. © Getty Steven N’Zonzi – Note 2: Bekam es als Nachfolger von Kanté mit Modric zu tun und erledigte seine Aufgabe ohne Fehl und Tadel. © imago/Sven Simon Corentin Tolisso – Ohne Note: Die Bayern haben (immer noch) einen Weltmeister! Tolisso wurde in der 73. Minute für Matuidi eingewechselt und blieb unauffällig. © Getty Nabil Fekir – Ohne Note: Liverpool will den Lyon-Star unbedingt – und im Finale deutete er an, warum. Testete Subasic in der Schlussphase nochmal, nachdem er in der 81. Minute für Giroud kam. © dpa

In allen K.o.-Spielen waren die Kroaten in Rückstand geraten - und wieder gelang ihnen der Ausgleich. Perišić drehte sich geschickt um N’Golo Kanté und schoss ein, bevor Pavard zur Rettung herbeieilen konnte. Mit nun insgesamt sieben Toren und vier Vorlagen bei großen Turnieren ist der frühere Dortmunder und Wolfsburger kroatischer Rekordmann.

Erster Videobeweis in WM-Finale

Die Kontroversen gingen weiter und gipfelten in der ersten Videobeweis-Entscheidung in einem WM-Finale. Das Handspiel von Perišić bewertete Referee Nestor Pitana erst nach langem Studium vor dem Bildschirm als strafstoßwürdig - debattiert wurde darüber in den sozialen Netzwerken intensiv. Griezmann ließ sich die Chance zu seinem vierten WM-Treffer nicht nehmen. Häufiger hat nur Just Fontaine mit seinen 13 Toren 1958 für die Équipe Tricolore bei einer WM getroffen.

Kroatien musste wieder seine Aufhol-Qualitäten zeigen. Ging das noch, nach drei K.o.-Partien inklusive Verlängerung? Rebic (48.) setzte mit einem wuchtigen Schuss ein erstes Signal. Lloris parierte souverän. Für die Franzosen öffneten sich jetzt Räume - wie gemacht für Mbappé. Der WM-Jungstar entwischte nach 52 Minuten erstmals Domagoj Vida, ließ sich im Strafraum trotz Gezerre nicht fallen, scheiterte aber an Kroatiens Schlussmann Danijel Subašić.

Kroatien in Noten: Die Einzelkritik zum WM-Finale gegen Frankreich Kroatien hat das erste WM-Finale der Verbandsgeschichte mit 2:4 gegen Frankreich verloren. Aber die Leistung war nicht wirklich schlecht. Alle Kroaten hier in der Einzelkritik. Klickt euch durch! © dpa Danijel Subasic – Note 5: Mit seinen Paraden in Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland sorgte der Keeper erst für den Finaleinzug der Kroaten. Bei den Gegentreffern (18. und 38. Minute) hatte er keine Schuld. Stark gegen Mbappé kurz nach der Halbzeit. Beim dritten Gegentreffer durch Pogba (59.) auf dem falschen Fuß erwischt, sechs Minuten später von Mbappé geschlagen. Ein gebrauchter Tag. © 2018 Getty Images Sime Vrsaljko – Note 4: Über seine rechte Seite ging offensiv weniger als über links mit Strinic und Perisic. Dafür blieb er defensiv stabiler als sein Teamkollege auf der anderen Seite. © imago/VI Images Domagoj Vida – Note 4: Aktivposten in der Innenverteidigung. Wichtiger Spieler im Spielaufbau. Allerdings mit Problemen gegen schnelle Spieler wie Mbappé, den er vor seiner Großchance kurz nach der Halbzeit ziehen lassen musste. Beim dritten und vierten Gegentreffer zu passiv. © 2018 Getty Images Dejan Lovren – Note 3: Routiniert in der Innenverteidigung. Bayern-Trainer und Landsmann Niko Kovac sagte unlängst, dass er für Kroatien so wichtig ist wie es Jerome Boateng 2014 für Deutschland war. Stimmt. An Lovrens Leistung lag die Niederlage nicht. © epa Ivan Strinic – Note 4 Der Linksverteidiger des AC Mailand ließ seinen Gegenspieler Kylian Mbappé nicht so zur Geltung kommen, wie man es von dem Superstar gewohnt ist. Auch ein Verdienst Strinics, der sich offensiv in Szene setzte. Allerdings ohne große Durchschlagskraft. Vor dem dritten Gegentreffer nicht reaktionsschnell genug. © 2018 Getty Images Marcelo Brozovic – Note 4: Unglücklicher Beginn vom Inter-Spieler: Verursachte einen zweifelhaften Freistoß, den die Franzosen zum 1:0 verwerteten (18.). War danach etwas von der Rolle und verursachte einige Fehlpässe im Spielaufbau. Stemmte sich mit Kampf gegen die Niederlage, ohne Erfolg. © 2018 Getty Images Luka Modric – Note 5: Ballverteiler im Mittelfeld. Wenig Ideen im Spiel nach vorne. Das kennen wir vom Real-Star eigentlich besser. © 2018 Getty Images Ivan Rakitic – Note 4: Sein Freistoß leitete den Ausgleich ein. Wühlte sich im Mittelfeld wie gewohnt auf, konnte allerdings keine weiteren Glanzpunkte setzen. © epa Ante Rebic – Note 3: Der Offensiv-Star von Eintracht Frankfurt holte sich viele Bälle in der Defensive und leitete damit Angriffe ein. Scheiterte kurz nach der Pause an Frankreichs Keeper Hugo Lloris. Eine bessere Leistung als im Halbfinale. © 2018 Getty Images Ivan Perisic – Note 3: Der erste kroatische Final-Torschütze der WM-Geschichte nach einer tollen Freistoß-Variante (28.). Zeigte sich agil und spritzig links wie rechts. Sein Handspiel im Strafraum führte allerdings zum zweiten Gegentreffer (38.). © dpa Mario Mandzukic – Note 3: Stürmer im eigenen Strafraum … - Der Ex-Bayern-Star köpfte einen Freistoß von Antoine Griezmann ins eigene Tor (18.). Bügelte seinen Fehler zehn Minuten später mit der Beteiligung am 1:1 aber wieder aus. Stemmte sich kämpferisch gegen die drohende Niederlage, allerdings spielerisch zu limitiert. Hatte bei seinem zweiten Treffer (diesmal ins richtige Tor) Glück, dass sich Frankreich-Keeper Lloris verdribbelte. © dpa Andrej Kramaric – OHNE NOTE: Kam in der 71. Minute für Rebic ins Spiel. © imago/Matthias Koch Marko Pjaca – OHNE NOTE: Kam in der 82. Minute für Strinic ins Spiel. © imago/ITAR-TASS

Wenige Minuten später machte der Torwart einen Schritt zu viel nach links. So konnte er Pogbas wuchtige Abnahme nicht mehr parieren. Wieder war es Griezmann gewesen, der das Tor entscheidend initiierte, diesmal per filigraner Jonglage als Ablage für Pogba.

Nur Pelé besser als Mbappé

Was hatte Kroatien jetzt noch zu bieten? Einen Zwei-Tore-Rückstand hatten sie bei ihrem WM-Erfolgszug noch nicht. Weltmeister wurde mit so einer Konstellation nur Deutschland 1954. Kurz darauf hatten sich alle rechnerischen Gedankenspiele ohnehin erledigt. Mbappé durfte unbedrängt aus etwa 18 Metern abziehen. Der 19-Jährige ist nun der zweitjüngste Torschütze in einem WM-Finale nach Pelé 1958.

Dann leistete sich Lloris einen fatalen Aussetzer. Beim Versuch, den Ball um Mandžukić zu spielen, ließ der Kroate einfach den Fuß stehen - nur noch 2:4. Für den großen Endspurt brachte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic den Hoffenheimer Andrej Kramarić für Rebic. Bei den Franzosen sollte Corentin Tolisso den Vorsprung mitverteidigen. Ivan Rakitic (78.) setzte einen Schuss knapp neben das Tor. Die Wende gelang dem Außenseiter nicht mehr. Die blau-weiß-rote Party konnte beginnen.