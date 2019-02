Französische Spielergewerkschaft UNFP will Transfer-Revolution im Winter

In der Vergangenheit kam es in der französischen Ligue 1 immer wieder zu Diskussionen um die Transferpolitik der Vereine. So hat die AS Monaco im Winter auf dem Transfermarkt zugeschlagen und gleich acht (!) neue Spieler verpflichtet - darunter den Ex-Schalker Naldo und Mittelfeld-Star Cesc Fabregas. Neben den acht Zugängen verließen die Monegassen ebenfalls acht Akteure. Jetzt meldet sich die Französische Spielergewerkschaft UNFP zu Wort und regt eine revolutionäre Transfer-Regelung an.