Franz Beckenbauer: Das ist beim Neuaufbau der deutschen Nationalmannschaft wichtig

Weltmeister-Teamchef Franz Beckenbauer hat sich nach dem Debakel bei der Weltmeisterschaft in Russland für einen Neuaufbau bei der deutschen Nationalmannschaft ausgesprochen. „Ich hatte von außen auch den Eindruck, dass die Leidenschaft in den vier Jahren seit dem WM-Sieg etwas verwässert war. Deshalb ist ein Neuaufbau mit hungrigen, heißen Spielern richtig “, sagte der 72-Jährige der Bild. Das Singen der Nationalhymne spiele dabei auch eine Rolle, meinte Beckenbauer. „Wer vor dem Spiel singt, befreit sich selbst mehr, als wenn er Kaugummi kaut.“

Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller

Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty

„Löw muss bei der Nominierung hart sein, Dankbarkeit bringt ihn nicht weiter“, hatte Beckenbauer bereits unmittelbar nach dem Scheitern bei der Fußball-WM in Russland gefordert. Beckenbauer hatte die Pleite „auf die Einstellung der Spieler“ zurückgeführt. Ihr nächste Spiel bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am 6. September in München in der Nations League gegen den neuen Weltmeister Frankreich. Das Turnier in Russland soll sportlich am 24. August aufgearbeitet werden. Dann trifft sich die sportliche Führung um Löw mit dem DFB-Präsidium.